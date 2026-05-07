Klub-klub Eredivisie berebut untuk mendapatkan 'adik dari', yang tampil gemilang di babak play-off

Emmanuel Poku tidak perlu khawatir soal minat yang ditujukan padanya. Pemain sayap Almere City yang sangat lincah ini sedang bersiap untuk melangkah ke level berikutnya, demikian kata jurnalis Chris Tempelman pada Kamis di VI ZSM. Di antaranya, FC Twente dan Go Ahead Eagles telah menaruh perhatian padanya.

Poku yang berusia 20 tahun tampil gemilang bersama rekan sebayanya, Marley Dors, di Almere selama babak play-off Keuken Kampioen.

Jika klub ambisius ini gagal promosi ke VriendenLoterij Eredivisie, masih ada banyak jalan bagi keduanya untuk mencapai level tertinggi di Belanda.

Tempelman telah berbicara dengan Poku pada hari Rabu. “Dia mengatakan fokus pada promosi dan tidak memikirkan hal lain untuk saat ini, tetapi dia sedang mempersiapkan langkah selanjutnya. Tidak mungkin lain. Ini adalah pemain yang harus menuju Eredivisie, atau mungkin bahkan ke luar negeri. Dia sudah siap untuk itu.”

Poku telah memainkan 47 pertandingan resmi untuk Almere. Dalam pertandingan tersebut, dia mencetak sebelas gol dan delapan assist.

“Saya akan menyarankan Poku untuk melangkah ke Eredivisie. Saya tahu dia masuk radar FC Twente dan kemarin saya perhatikan dia juga dipantau oleh Go Ahead Eagles,” ungkap Tempelman.

Emmanuel Poku adalah adik dari Ernest (22), yang musim panas lalu melakukan transfer gemilang dari AZ ke Bayer Leverkusen.