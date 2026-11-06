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Aston Villa mungkin telah menemukan kiper yang paling diburu di dunia sepakbola setelah kedatangan sensasional Zion Suzuki di Villa Park memicu persaingan di antara klub-klub terbesar Eropa. Kiper timnas Jepang itu melesat di bawah asuhan Unai Emery, membuat klub-klub besar dari Liga Primer dan daratan Eropa mempertimbangkan tawaran yang berpotensi memecahkan rekor di masa mendatang.

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Klub-klub raksasa Eropa mengincar bintang Villa Park

Menurut TEAMtalk, Real Madrid dan Paris Saint-Germain kini menjadi peminat utama kiper Aston Villa, Suzuki, menyusul awal kiprahnya yang luar biasa di Liga Primer. Pemain berusia 24 tahun itu baru tiba di Midlands pada bursa transfer musim panas dengan tugas berat menggantikan Emi Martinez, sosok kesayangan suporter. Namun, ia sudah membuktikan diri sebagai talenta papan atas.

Sejumlah klub telah memantau bintang Jepang itu sebelum kepindahannya ke Inggris, dan penampilannya di level tertinggi kini membenarkan ketertarikan mereka. PSG sempat mempertimbangkan untuk merekrut sang kiper pada musim panas, tetapi akhirnya memutuskan untuk tetap mengandalkan Matvey Safonov dan Lucas Chevalier. Meski demikian, juara Prancis itu tetap berminat dan terkesima melihat betapa cepatnya Suzuki beradaptasi dengan tuntutan fisik sepakbola Inggris.

Empat klub raksasa Liga Primer ikut memburu

Peminat Suzuki tidak hanya datang dari luar Inggris. Empat klub raksasa Liga Primer juga terus memantau situasinya di Villa Park. Arsenal dan Manchester City sama-sama mengamati sang pemain sembari menilai opsi mereka di pasar kiper, sementara Tottenham Hotspur juga disebut sangat berminat. Kepindahan pada 2027 bisa terjadi jika klub asal London Utara itu memutuskan untuk mengajukan tawaran resmi. Namun, mereka akan menghadapi tugas berat untuk memboyongnya dari klub dengan ambisi seperti yang dimiliki Villa saat ini.

Liverpool menjadi peminat lain yang menarik, terutama karena masa depan jangka panjang Alisson Becker di Anfield masih belum pasti. Meski Liverpool telah mendapatkan talenta muda Belgia Lucca Brughmans untuk 2027 dan sudah memiliki Giorgi Mamardashvili, kiper yang disebut terakhir belum dipandang sebagai penerus pasti Alisson. Karena itu, petinggi Liverpool terus memantau opsi lain, dengan Suzuki masuk dalam radar mereka berkat penampilan dominannya bersama tim asuhan Unai Emery. Ketatnya persaingan untuk merekrutnya menunjukkan bahwa perebutan transfer kelak akan melibatkan klub-klub terkuat di Liga Primer, yang sama-sama ingin mendapatkan pemain yang menurut banyak pihak belum mencapai potensi maksimalnya.

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Transfer pemecah rekor di depan mata

Getty Images

Meski minat terhadap Suzuki terus meningkat, Aston Villa tetap sangat tenang menghadapi situasi pemain berharganya itu. Setelah merekrut Suzuki dengan kontrak lima tahun melalui transfer senilai £30 juta pada musim panas, klub tidak merasa tertekan untuk menjualnya dan memandang sang kiper sebagai sosok penting bagi ambisi mereka di Liga Champions.

Para petinggi di Villa Park meyakini mereka telah merekrut kiper muda paling menjanjikan dalam sepakbola dan sangat senang dengan dampak langsungnya terhadap skuad. Sikap tegas mereka ditopang oleh komitmen jangka panjang sang pemain. Artinya, klub mana pun yang berharap mencapai kesepakatan kemungkinan harus membayar harga yang luar biasa tinggi untuk melunakkan sikap Villa.

Bahkan, semakin banyak yang berpendapat bahwa Suzuki pada akhirnya bisa memecahkan rekor transfer dunia untuk seorang kiper, yang saat ini masih dipegang oleh Kepa Arrizabalaga setelah Chelsea membayar £70 juta untuknya pada 2018. Mengingat usia, potensi, dan kekuatan finansial klub-klub yang memantaunya, banyak sumber memperkirakan pemain berusia 24 tahun itu bisa menjadi kiper termahal sepanjang masa dalam beberapa tahun mendatang.