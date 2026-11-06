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Mohamed Saeed
Diterjemahkan oleh

Klub-klub elite Eropa mulai mendekat! Real Madrid dan PSG bergabung dengan para raksasa Liga Primer dalam perburuan kiper Aston Villa Zion Suzuki

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Aston Villa mungkin telah menemukan kiper yang paling diburu di dunia sepakbola setelah kedatangan sensasional Zion Suzuki di Villa Park memicu persaingan di antara klub-klub terbesar Eropa. Kiper timnas Jepang itu melesat di bawah asuhan Unai Emery, membuat klub-klub besar dari Liga Primer dan daratan Eropa mempertimbangkan tawaran yang berpotensi memecahkan rekor di masa mendatang.

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Klub-klub raksasa Eropa mengincar bintang Villa Park

Menurut TEAMtalk, Real Madrid dan Paris Saint-Germain kini menjadi peminat utama kiper Aston Villa, Suzuki, menyusul awal kiprahnya yang luar biasa di Liga Primer. Pemain berusia 24 tahun itu baru tiba di Midlands pada bursa transfer musim panas dengan tugas berat menggantikan Emi Martinez, sosok kesayangan suporter. Namun, ia sudah membuktikan diri sebagai talenta papan atas.

Sejumlah klub telah memantau bintang Jepang itu sebelum kepindahannya ke Inggris, dan penampilannya di level tertinggi kini membenarkan ketertarikan mereka. PSG sempat mempertimbangkan untuk merekrut sang kiper pada musim panas, tetapi akhirnya memutuskan untuk tetap mengandalkan Matvey Safonov dan Lucas Chevalier. Meski demikian, juara Prancis itu tetap berminat dan terkesima melihat betapa cepatnya Suzuki beradaptasi dengan tuntutan fisik sepakbola Inggris.

Empat klub raksasa Liga Primer ikut memburu

Peminat Suzuki tidak hanya datang dari luar Inggris. Empat klub raksasa Liga Primer juga terus memantau situasinya di Villa Park. Arsenal dan Manchester City sama-sama mengamati sang pemain sembari menilai opsi mereka di pasar kiper, sementara Tottenham Hotspur juga disebut sangat berminat. Kepindahan pada 2027 bisa terjadi jika klub asal London Utara itu memutuskan untuk mengajukan tawaran resmi. Namun, mereka akan menghadapi tugas berat untuk memboyongnya dari klub dengan ambisi seperti yang dimiliki Villa saat ini.

Liverpool menjadi peminat lain yang menarik, terutama karena masa depan jangka panjang Alisson Becker di Anfield masih belum pasti. Meski Liverpool telah mendapatkan talenta muda Belgia Lucca Brughmans untuk 2027 dan sudah memiliki Giorgi Mamardashvili, kiper yang disebut terakhir belum dipandang sebagai penerus pasti Alisson. Karena itu, petinggi Liverpool terus memantau opsi lain, dengan Suzuki masuk dalam radar mereka berkat penampilan dominannya bersama tim asuhan Unai Emery. Ketatnya persaingan untuk merekrutnya menunjukkan bahwa perebutan transfer kelak akan melibatkan klub-klub terkuat di Liga Primer, yang sama-sama ingin mendapatkan pemain yang menurut banyak pihak belum mencapai potensi maksimalnya.

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Transfer pemecah rekor di depan mata

FC Barcelona v Aston Villa FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images

Meski minat terhadap Suzuki terus meningkat, Aston Villa tetap sangat tenang menghadapi situasi pemain berharganya itu. Setelah merekrut Suzuki dengan kontrak lima tahun melalui transfer senilai £30 juta pada musim panas, klub tidak merasa tertekan untuk menjualnya dan memandang sang kiper sebagai sosok penting bagi ambisi mereka di Liga Champions.

Para petinggi di Villa Park meyakini mereka telah merekrut kiper muda paling menjanjikan dalam sepakbola dan sangat senang dengan dampak langsungnya terhadap skuad. Sikap tegas mereka ditopang oleh komitmen jangka panjang sang pemain. Artinya, klub mana pun yang berharap mencapai kesepakatan kemungkinan harus membayar harga yang luar biasa tinggi untuk melunakkan sikap Villa.

Bahkan, semakin banyak yang berpendapat bahwa Suzuki pada akhirnya bisa memecahkan rekor transfer dunia untuk seorang kiper, yang saat ini masih dipegang oleh Kepa Arrizabalaga setelah Chelsea membayar £70 juta untuknya pada 2018. Mengingat usia, potensi, dan kekuatan finansial klub-klub yang memantaunya, banyak sumber memperkirakan pemain berusia 24 tahun itu bisa menjadi kiper termahal sepanjang masa dalam beberapa tahun mendatang.

Ditulis olehMohamed Saeed

Koresponden Sepak Bola untuk Wilayah MENA dan Eropa

Saya memulai karier jurnalistik saya pada 2011, dengan spesialisasi di bidang jurnalisme investigasi. Ini memungkinkan saya mengeksplorasi berbagai bidang secara mendalam dan mengembangkan kemampuan analisis yang kuat, hingga saya memutuskan untuk fokus pada passion pertama saya: sepak bola. Selanjutnya, saya meliput tim nasional Mesir di semua kategori usia, sepak bola dunia, serta olahraga lain seperti renang, menembak, dan squash.

Passion saya terhadap sepak bola dimulai di lapangan, saat bermain di tim muda beberapa klub Mesir. Dari situ, saya mulai mengikuti sepak bola dunia, mulai dari Piala Dunia 1998, serta sepak bola domestik di Mesir. Saya tidak hanya mengikutinya di layar televisi, tetapi hingga kini saya tetap menonton langsung pertandingan tim favorit saya, Zamalek, klub paling berjaya di abad ke-20, dari tribun.

Saya tidak memiliki tim Eropa favorit, meskipun saya cenderung menyukai AC Milan karena kekaguman saya pada bintang-bintang seperti George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho, dan Seedorf. Ini membuat menonton pertandingan klasik El Clásico antara Real Madrid dan Barcelona semakin menyenangkan, sambil tetap netral dalam diskusi tentang keduanya.

Momen sepak bola terbaik saya tetap kemenangan Zamalek atas Ismaily dan kekalahan Al Ahly dari Enppi, ditandai dengan sundulan Sid Abdel-Naim yang membawa Zamalek meraih gelar epik musim 2002–2003, serta balas dendam manis AC Milan atas Liverpool di final Liga Champions 2007 melalui gol ganda bersejarah Inzaghi.

Saya beruntung pernah bekerja untuk dua platform olahraga terbesar di Timur Tengah, Kooora dan GOAL.COM, yang memberi saya pengetahuan luas tentang sepak bola Arab dan dunia. Pada 2022, saya bergabung dengan Serikat Jurnalis Mesir dan saya berspesialisasi menulis konten olahraga SEO untuk Kooora.

Formasi favorit sepanjang masa: Buffon di gawang; bek: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; gelandang: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; penyerang: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Sepanjang karier saya, saya telah menerbitkan ribuan laporan, investigasi, dan fitur olahraga di Kooora dan GOAL.COM. Beberapa sorotan termasuk:

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