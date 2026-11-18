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Manchester City masih dibayangi ancaman terdegradasi dari Liga Primer Inggris. Namun, Dietmar Hamann menjelaskan kepada GOAL mengapa tim-tim Championship “tidak menginginkan” Manchester City jika hukuman terberat atas pelanggaran Financial Fair Play (FFP) dijatuhkan. Putusan akhir dalam kasus yang telah berlangsung lama itu tidak lama lagi akan keluar.

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Banding diajukan atas putusan bersalah

Setelah dinyatakan bersalah atas 114 pelanggaran aturan keuangan, City menunggu kepastian nasibnya. Sepanjang proses ini, mereka terus menyatakan tidak bersalah dan mungkin masih memiliki kesempatan mengajukan banding lagi.

Meski demikian, semua pihak ingin saga yang mengalihkan perhatian dari urusan olahraga ini segera berakhir, apa pun hasilnya. Berbagai sanksi, mulai dari pengusiran dari kasta tertinggi hingga embargo transfer dan denda besar, telah mengemuka selama dua tahun terakhir.

Era kesuksesan gemilang

Berulang kali muncul dugaan bahwa City bisa tersingkir dari Liga Primer Inggris akibat hukuman pengurangan poin yang membuat mereka merosot di klasemen. Pada musim 2026/27, mereka mungkin tidak punya peluang untuk keluar dari tiga posisi terbawah.

Jika itu terjadi, Manchester City akan kembali berlaga di kompetisi EFL untuk pertama kalinya sejak 2001/02. Mereka telah melangkah jauh sejak saat itu, dengan kedatangan Sheikh Mansour sebagai pemilik turut mengantarkan era keemasan di Etihad.

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Delapan gelar Liga Primer Inggris telah diraih , bersama trofi kompetisi piala domestik dan Liga Champions. Pep Guardiola mengumpulkan 20 trofi selama sepuluh tahun kiprahnya yang ikonik di Manchester.

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Akankah City bermain di Championship musim depan?

City mungkin akan mengalami kemunduran besar dalam waktu dekat. Mantan gelandang Manchester City, Hamann, yang berbicara dalam kerja sama dengan Lottoland Live Casino, mengatakan kepada GOAL ketika ditanya apakah ia bisa membayangkan City bermain di kasta kedua musim depan: “Semua orang punya pendapat dan ada yang berpura-pura mengetahui sesuatu.

“Beberapa hari lalu, seseorang mengatakan kepada saya bahwa mereka mungkin lolos dari dakwaan. Orang lain bilang ada pengurangan 70 poin. Ada pula yang bilang sanksinya akan berlaku musim depan. Jika bandingnya gagal, dan menurut saya putusannya akan keluar dalam beberapa pekan ke depan, harus ada kompensasi finansial untuk klub-klub lain serta pengurangan poin yang besar.

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“Namun, klub-klub Championship sudah mengatakan bahwa mereka tidak menginginkan City di sana karena City akan mengambil satu dari hanya tiga tempat promosi. Jadi, itu keputusan yang tidak ingin saya ambil. Namun, saya akan terkejut jika hasilnya bukan kompensasi finansial dan pengurangan poin yang besar.”

Kemungkinan sanksi dalam kasus FFP

Mantan pemain City lainnya, eks bek Danny Mills, baru-baru ini mengatakan kepada GOAL saat membahas kemungkinan sanksi dan seberapa berat hukuman itu: “Jika hukumannya hanya ringan, itu benar-benar lelucon.

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“Everton dihukum karena satu atau dua dakwaan. [Nottingham] Forest juga begitu. Enam poin, empat poin, hanya beberapa dakwaan, dan mereka terbuka soal itu. Mereka jujur soal itu. Oke, Forest mungkin tidak sepenuhnya begitu, tetapi Everton sangat terbuka.

“Everton kurang beruntung karena situasi stadion mereka. Sebab, pemilik mereka terkena sanksi dan dana ditarik dari mereka, lalu mereka dihukum pengurangan enam poin. Jadi, itu harus diubah.

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“Kita melihat tujuh pelanggaran besar, bukan? Saya tahu ada 114, tetapi jelas ada tujuh atau delapan musim ketika praktik doping finansial terjadi secara besar-besaran. Dan itulah masalah terbesarnya.

“Menurut saya, Anda harus melihat tujuh atau delapan musim tersebut dan berkata, ‘nah, untuk itulah mereka benar-benar harus dihukum berat’. Lalu, mereka juga tidak membantu prosesnya dan menundanya selama mungkin. Hukuman tambahan bisa diberikan untuk itu.

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“Begitulah sistem peradilan bekerja. Anda didenda karena ngebut, mengakuinya, lalu mendapat tiga poin pelanggaran. Anda membawanya ke pengadilan, melawan, kalah, lalu mendapat enam poin pelanggaran. Seharusnya tidak terlalu rumit, bukan? Menurut saya, hukuman untuk tujuh musim akan setimpal.”

Untuk saat ini, fokus meraih poin di Liga Primer Inggris

City, yang kini ditangani pelatih asal Italia Enzo Maresca, berada di posisi ketiga klasemen Liga Primer Inggris dengan 21 poin dari sepuluh pertandingan. Namun, mereka menelan tiga kekalahan beruntun di kasta tertinggi.

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Mereka akan kembali berlaga di kompetisi itu pada Sabtu dengan menjamu Fulham. Sementara itu, pertanyaan terus muncul mengenai di kasta mana mereka akan bermain musim depan dan siapa yang akan menjadi bagian dari skuad mereka yang dibangun dengan biaya besar .