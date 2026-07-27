Klub Ketiga Tanpa Transfer di Roshn: Al Nassr Bayar Harga Kekosongan Kursi Presiden dan Utang Besar

Al Nassr tengah melewati salah satu periode paling krusial menjelang bergulirnya musim baru. Di tengah kekosongan manajerial, tekanan finansial yang mencekik, dan kebekuan di bursa transfer, sang juara Liga Roshn mendapati dirinya berada dalam situasi yang tidak mencerminkan besarnya harapan para pendukungnya, yang menantikan pembangunan di atas capaian musim lalu.

Menurut surat kabar Saudi "Al Yaum", Al Nassr menjadi salah satu dari tiga klub saja di Liga Roshn Saudi yang belum melakukan transfer apa pun selama bursa transfer musim panas yang tengah berlangsung, bersama Al Hazm dan Al Riyadh, meski namanya dikaitkan dengan sejumlah pemain dalam beberapa pekan terakhir.

"Al Alami" mengalami kekosongan manajerial setelah presidennya, Abdullah Al Majed, mengumumkan berakhirnya masa penugasannya secara resmi dan ketidakinginannya untuk melanjutkan selama masa perpanjangan menurut aturan, yang membuka pintu bagi manajemen baru yang akan dituntut untuk menyelesaikan berbagai berkas yang tertunda sebelum musim bergulir.

Krisis Al Nassr tidak berhenti pada sisi manajerial saja, tetapi meluas hingga tekanan finansial yang besar akibat menumpuknya utang, yang berdampak langsung pada pergerakannya di bursa transfer dan memaksanya menunda sejumlah transfer yang sebenarnya sudah berada pada tahap akhir.

Meski klub telah mendapatkan persetujuan gelandang asal Spanyol, Samu Costa, bintang Real Mallorca, untuk mengenakan seragam Al Nassr, transfer tersebut belum tuntas hingga kini akibat kondisi yang sedang berlangsung. Sementara itu, manajemen lebih memilih memusatkan upayanya pada berkas-berkas internal, terutama perpanjangan kontrak Abdulrahman Ghareeb.

Dari sisi teknis, tim memulai babak baru di bawah kepemimpinan pelatih asal Australia, Ange Postecoglou, yang menggantikan pelatih Portugal, Jorge Jesus, setelah Jesus membawa tim merebut kembali gelar Liga Roshn.

Meski Al Nassr berhasil kembali ke podium juara di level domestik musim lalu, kekalahan di final AFC Champions League Elite meninggalkan perasaan bahwa proyek ini belum tuntas, yang menaikkan tuntutan para pendukung akan penguatan skuad yang kuat guna meningkatkan peluang tim dalam kompetisi benua musim depan.