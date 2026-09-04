Klub kasta kedua di sebuah liga Arab bernegosiasi dengan Sancho

Klub Sukour Al Arab yang berlaga di Divisi Kedua Liga Uni Emirat Arab bersiap mengajukan tawaran untuk merekrut pemain Inggris, Jadon Sancho, mantan winger Manchester United, dalam upaya menggaet pemain berusia 26 tahun itu ke dalam proyek ambisius klub, setelah ia menjadi pemain bebas transfer menyusul kepergiannya dari klub Inggris tersebut.

Menurut surat kabar Inggris "Mirror", Sukour Al Arab berencana menjalin komunikasi dengan sejumlah pemain menonjol yang saat ini tidak terikat kontrak, dan Sancho berada di urutan teratas nama-nama yang menjadi incaran.

Proyek ini dipimpin oleh mantan pemain Inggris Jonjo Shelvey, sementara Danny Simpson, yang meraih gelar Liga Inggris bersama Leicester City pada 2016, mengisi posisi pemain sekaligus pelatih, di samping Ravel Morrison yang ditunjuk sebagai kapten tim.

Sancho meninggalkan Manchester United setelah kontraknya berakhir pada Juni lalu, dan Aston Villa juga tidak mengaktifkan opsi untuk mempertahankannya seusai masa peminjamannya berakhir musim lalu, sehingga winger Inggris itu tersedia untuk pindah secara gratis.

Sancho sebelumnya bergabung dengan Manchester United dari Borussia Dortmund pada 2021 dengan nilai 85 juta euro, namun ia menghadapi kesulitan untuk memantapkan posisinya di dalam tim, sebelum akhirnya kembali ke Dortmund dengan status pinjaman pada Januari 2024, dan tampil bersama klub itu di final Liga Champions Eropa.

Pemain tersebut kemudian pindah ke Chelsea, dan meraih gelar Liga Europa bersama klub itu, sebelum negosiasi transfer permanennya ke klub London tersebut menemui jalan buntu, sehingga ia bergabung dengan status pinjaman ke Aston Villa, di mana ia mencetak satu gol dan menciptakan 3 gol dalam 39 pertandingan.

Meski dalam beberapa waktu terakhir Sancho dikaitkan dengan kepindahan ke sejumlah klub, di antaranya Fiorentina, Roma, dan Palmeiras, namun tidak satu pun dari negosiasi tersebut berujung pada kesepakatan akhir.

Sukour Al Arab berharap dapat memanfaatkan situasi Sancho saat ini dan meyakinkannya untuk menjalani petualangan baru di Dubai, dalam sebuah transfer yang bisa memberi winger Inggris itu kesempatan untuk membangkitkan kembali kariernya setelah bertahun-tahun mengalami pasang surut yang berkelanjutan.