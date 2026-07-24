Ah, Hertha! Begitu banyak hal yang harus dilalui Die Alte Dame dari Berlin. Kegilaan klub kota besar di sekitar investor Lars Windhorst yang kontroversial, pengambilalihan oleh perusahaan investasi 777 yang kontroversial, fiasko 76 hari bersama Jürgen Klinsmann, Jens Lehmann di dewan pengawas, nyaris bangkrut setelah degradasi pada 2023, pukulan takdir terkait presiden Kay Bernstein yang wafat muda.

Dan semua itu hanya terjadi dalam tujuh tahun terakhir, belum lagi kekacauan sebelumnya. Masa lalu yang lebih baru itu masih membayangi tim divisi dua tersebut sampai hari ini. Bukan secara emosional, melainkan secara ekonomi.

Hal itu dibuktikan beberapa hari ini oleh sebuah fakta yang sangat mengejutkan sekitar dua pekan sebelum laga pembuka musim melawan VfL Bochum: Hertha BSC adalah satu-satunya dari 36 klub profesional Jerman yang sejauh ini belum merekrut satu pun pemain baru. Tidak satu pun. Dengan kata lain: nol.

Satu-satunya klub profesional Jerman! Hertha BSC masih tanpa satu pun pemain baru

Padahal surplus transfer yang harus dicapai mengingat besarnya beban lama, agar mereka bisa aktif di pasar, sebenarnya sudah terpenuhi. Klub Berlin itu sejauh ini meraup 25,5 juta euro dari biaya transfer atas kepergian talenta top Kennet Eichhorn (senilai sembilan juta ke Leverkusen), top skor Fabian Reese (delapan juta euro, Wolfsburg), kiper utama Tjark Ernst (lima juta, Feyenoord) dan playmaker Michael Cuisance (3,5 juta, Lens). Secara keseluruhan, sudah ada 12 pemain yang meninggalkan klub.

Tentu saja, jauh dari seluruh jumlah itu akan tersisa hanya untuk Hertha. Namun, gaji tinggi Diego Demme (tanpa klub) dan Michal Karbownik (gratis ke Basaksehir) juga bisa dihemat. Meski begitu, harapan para suporter sekali lagi tidak terpenuhi untuk memulai persiapan dengan skuad yang sebagian besar sudah lengkap. Musim panas di Berlin sekali lagi akan menjadi panjang.

Bahkan prediksi dari staf mereka sendiri pun tidak menjadi kenyataan. Pelatih Stefan Leitl, yang meski mendapat jaminan pekerjaan tetap menuai perdebatan setelah musim lalu, mengatakan dua pekan lalu soal pemain baru: "Akan segera ada sesuatu. Saya berasumsi begitu. Akan bagus jika itu terjadi menjelang pemusatan latihan."

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Hertha BSC dan bursa transfer: "Sekarang klub yang harus bertindak"

Hertha memulainya pada Jumat lalu, dan Minggu depan mereka sudah kembali ke ibu kota. "Profilnya sudah sangat jelas. Sudah jelas apa yang kami butuhkan. Sekarang klub yang harus bertindak. Kami sedang mengusahakannya dan berharap bisa segera mengumumkan sesuatu. Kami pertama-tama harus menutup kekosongan di beberapa posisi," ujar Leitl, yang bekerja sejak Februari 2025 dan rata-rata poinnya setelah 50 pertandingan berada di angka 1,58.

Yang paling utama dibutuhkan adalah seorang penyerang tajam serta bek kiri. Di lini serang, setelah cedera aduktor jangka panjang yang dialami Luca Schuler, saat ini hanya tersisa Sebastian Grönning - pada musim lalu, pemain 29 tahun itu berperan sebagai penyerang nomor tiga. Ditambah lagi ada talenta 18 tahun Niklas Hildebrandt.

Di belakang, situasinya bahkan lebih minim. Saat ini tidak ada satu pun bek kiri murni dengan kontrak profesional di dalam skuad. Dalam laga-laga uji coba sejauh ini, winger ofensif Gustav Christensen (seorang kaki kanan!) serta Mayson Grothe yang baru berusia 17 tahun sudah harus membantu, yang memang bermain di posisi itu, tetapi baru mencatat tiga pertandingan yang sangat minim - untuk tim U-19 Hertha.

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Meski punya anggaran papan atas: Hertha BSC harus menemukan jati diri baru

Seorang nomor satu baru juga masih akan didatangkan meski ada tiga kiper di dalam skuad. Gelandang Paul Seguin, yang termasuk salah satu figur terpenting tim, baru-baru ini merangkum situasinya dengan tepat: "Kami kehilangan sangat banyak kualitas. Kami akan berusaha agar semua tetap tenang."

Memang tidak ada pilihan lain bagi para pemain maupun klub selain bersabar panjang dan melatih kesabaran. Hertha, siapa sangka, sekali lagi sedang membangun ulang dirinya. Kali ini bukan karena keinginan sendiri, mereka memang harus melakukannya.

Setidaknya: bahwa ada kemajuan juga ditunjukkan oleh fakta bahwa, berbeda dengan musim panas 2025, mereka tidak perlu cemas soal lisensi untuk 2. Liga. Selain itu, Hertha kembali akan memulai dengan anggaran yang tidak mampu dimiliki banyak pesaing di liga dan, lebih dari itu, "sangat ambisius dan tentu juga memungkinkan kami untuk finis di tiga besar", seperti yang dijelaskan direktur keuangan Ralf Huschen.

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Seorang mantan sosok Hoffenheim membenahi Hertha BSC dari sisi kiri

Namun, hal itu sejalan dengan jalur konsolidasi yang telah diambil. Meski begitu, harapan untuk kembali ke kasta teratas pada percobaan keempat tetap ada. Dengan tim yang memang masih jauh dari kata siap dan pada akhirnya masih harus menemukan bentuknya, tetapi akhirnya akan tampil jauh lebih seimbang secara ekonomi.

"Kami harus percaya bahwa strategi ini akan berhasil. Klub ini pantas jika kami melakukannya secara serius dan solid," kata Peter Görlich saat pembukaan musim baru-baru ini, meminta pengertian. Sejak September, pria 59 tahun itu, yang sebelumnya bekerja hampir enam tahun dalam fungsi yang sama di TSG Hoffenheim, menjadi direktur Hertha.

Dialah sosok yang sedang membenahi klub ibu kota, yang pada musim sebelumnya finis di peringkat ketujuh dan tak pernah berada di lima besar liga, dari sisi kiri. Pemanduan bakat, analisis, perencanaan skuad, departemen medis - semuanya sedang ditinjau. "Kami kekurangan ketajaman struktural," kata Görlich dalam rapat anggota pada akhir April. Ia ingin menyusun proses pengambilan keputusan secara lebih menyeluruh dan membagi beban kepada lebih banyak ahli. Sebab: "Dalam banyak hal, kami secara substansi belum cukup jelas."

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Bagaimana jadwal awal musim Hertha BSC?

Görlich sendiri tidak bisa disalahkan untuk hal itu, pernyataannya sangat tegas. "Kami bergantung pada pemasukan dari transfer. Tidak ada yang tidak bisa dijual di sini. Kami tidak butuh awal yang baru. Kami juga sama sekali tidak mampu membeli awal yang baru. Tetapi kami butuh penajaman yang sangat jelas," katanya.

Namun, itu kini perlahan juga dibutuhkan oleh tim. Terlebih, dengan dua bek tengah Linus Gechter dan Marton Dardai serta winger kanan Marten Winkler, masih ada tiga pemain profesional yang sangat mempertimbangkan hengkang. Lingkungan sekitar sudah lama menjadi gelisah, barangkali bukan hanya karena program awal musim: laga tandang di Ruhrstadion milik Bochum akan diikuti penampilan di kandang melawan tim degradasi Bundesliga Heidenheim, lalu mereka bertandang ke klub divisi tiga Saarbrücken di ajang piala.

Dinamika bursa transfer memang selalu istimewa dan jendelanya juga masih jauh dari kata tertutup. Namun saat ini Hertha tertinggal dari jadwal mereka sendiri. Meski begitu, baru-baru ini mereka tetap bisa memperkenalkan satu sosok baru: Andreas Schumacher, yang terakhir bersama 1. FC Magdeburg, memperkuat staf Leitl sebagai asisten pelatih.