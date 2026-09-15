Klub Jerman mendekati mantan pemain Feyenoord dan mempertimbangkan tawaran bernilai jutaan euro

Brian Priske masuk dalam daftar incaran Borussia Mönchengladbach, demikian diketahui Farzam Abolhosseini dari media DenmarkTipsbladet.Mantan pelatih Feyenoord itu saat ini bekerja di Sparta Praha dan diproyeksikan untuk menggantikan pelatih yang dipecat.

Mönchengladbach menginginkan pelatih asal Denmark itu sebagai pelatih kepala baru klub. Dalam beberapa hari ke depan, klub Jerman itu mempertimbangkan untuk mengajukan tawaran jutaan euro untuk Priske demi memboyongnya dari tim peringkat sembilan Liga 1 Ceko.

Di Borussia Mönchengladbach, situasinya sudah berada di level darurat. Tim itu sedang dalam performa yang dramatis dan hal itu terlihat di klasemen. Tim tersebut berada di posisi juru kunci bersama Hamburger SV. Kedua klub itu masih belum meraih satu poin pun. Die Fohlen sudah kalah dari RB Leipzig (3-0), SV Elversberg (3-4), dan Freiburg (5-0).

Itu sudah cukup menjadi alasan bagi direksi untuk memecat pelatih Eugen Polanski. Kini, Mönchengladbach mengarahkan bidikannya kepada Priske, yang bersama timnya juga tidak memulai musim dengan terlalu baik. Dalam delapan pertandingan, Sparta Praha hanya meraih dua belas poin. Mereka menang empat kali dan kalah empat kali.

Priske berpotensi menambahkan klub baru ke dalam CV-nya. Sebelumnya ia pernah bekerja di Midtjylland dan Royal Antwerp, sementara saat ini ia sedang menjalani periode keduanya di Sparta Praha. Pada musim 2024/25, sang pelatih terikat kontrak dengan Feyenoord, tempat ia dipecat lebih awal.

Puncak mutlak dari periodenya di Rotterdam adalah kampanye Liga Champions bersama Feyenoord. Di sana, timnya antara lain menang atas Bayern München (3-0) dan menyingkirkan AC Milan dalam dua leg (2-1).