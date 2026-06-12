Klub Italia bergerak untuk membebaskan Al-Nasr dari masalah Duran

Penyerang asal Kolombia, John Durán, yang bermain untuk Al-Nassr asal Arab Saudi, kini menjadi incaran salah satu klub Italia, seiring mendekatnya akhir masa peminjamannya ke Zenit St. Petersburg asal Rusia pada akhir Juni ini.

Menurut laporan media, klub Italia tersebut mulai memantau situasi sang pemain sebagai langkah awal untuk menjajaki kemungkinan merekrutnya selama bursa transfer musim panas mendatang, seiring upayanya memperkuat lini serang dengan pemain baru menjelang musim depan.

Duran bergabung dengan Al-Nassr pada Januari 2025 dari Aston Villa asal Inggris dalam kesepakatan senilai sekitar 77 juta euro, sebelum kemudian pindah ke Zenit sebagai pemain pinjaman, sementara kontraknya dengan Al-Nassr berlaku hingga musim panas 2026.

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Menurut laporan surat kabar Spanyol "AS" mengutip jurnalis Italia Alfredo Pedulla, Lazio telah menanyakan kemungkinan mendatangkan pemain tersebut dengan sistem pinjaman, terutama karena Al-Nassr tidak keberatan dengan ide kepergian penyerang Kolombia itu lagi jika ada tawaran yang sesuai selama bursa transfer musim panas.

Duran sedang berusaha untuk kembali ke performa terbaiknya setelah periode yang tidak stabil, karena ia tidak mampu memberikan kontribusi yang diharapkan selama masa pinjamannya di Zenit St. Petersburg, baik dari segi statistik maupun pengaruh teknis di dalam tim.

Selain itu, beberapa tindakan pemain di luar lapangan juga memicu kontroversi dalam beberapa waktu terakhir, setelah ia meminta untuk meninggalkan kamp timnya sebelum akhir musim, yang menimbulkan tanda tanya mengenai masa depannya di masa mendatang.

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Di saat yang sama, nama Duran dikaitkan dengan lebih dari satu klub Eropa dalam beberapa pekan terakhir, termasuk Galatasaray dari Turki, namun klub tersebut tidak antusias untuk menyelesaikan kesepakatan tersebut karena beberapa kekhawatiran terkait perilaku sang pemain selama kariernya sebelumnya.

Hambatan terbesar bagi transfer pemain ke Lazio adalah gajinya yang tinggi, di mana aspek keuangan mungkin menjadi tantangan bagi klub Italia tersebut untuk menyelesaikan kesepakatan, hal ini mendorongnya untuk mempertimbangkan opsi penyerang lain, terutama penyerang Meksiko Santiago Giménez dari Milan, sebagai antisipasi jika negosiasi dengan penyerang Al-Nassr gagal.