Chelsea mengalami kerugian terbesar sepanjang sejarah di Liga Premier pada musim 2024/25, demikian diumumkan klub tersebut pada Rabu melalui saluranresmi klub. Klub asal London itu mencatat kerugian sebesar 262 juta poundsterling. Jika dikonversi, jumlah tersebut setara dengan lebih dari 300 juta euro.

Dengan demikian, rekor sebelumnya pun terpecahkan. Pada 2011, Manchester City melaporkan kerugian sebesar 197,5 juta poundsterling, yang setara dengan 226 juta euro. Kerugian Chelsea pun mencapai sekitar 75 juta euro.

Kerugian finansial yang sangat besar ini terjadi meskipun klub mencatat pendapatan tertinggi kedua dalam sejarah klub. The Blues menghasilkan pendapatan sebesar 490,9 juta pound (563 juta euro).

Sejak akuisisi oleh BlueCo, Chelsea telah menghabiskan lebih dari satu miliar euro di bursa transfer. Transfer Enzo Fernández dan Moisés Caicedo masing-masing menelan biaya 121 dan 116 juta euro.

Selain itu, untuk kedatangan Wesley Fofana (80 juta) dan Mykhaylo Mudryk (70 juta), klub membayar total 150 juta euro. Selain itu, Chelsea memberikan kontrak jangka panjang kepada talenta muda yang didatangkan dengan biaya puluhan juta euro.

Denda UEFA sebesar 31 juta euro—karena melanggar peraturan keuangan—juga dikenakan pada tahun buku 2024/25. Chelsea juga harus waspada akan kehilangan pendapatan jutaan euro dari Liga Champions pada musim depan.

Tim yang saat ini dipimpin oleh pelatih Liam Rosenior berada di peringkat keenam Liga Premier. Peringkat akhir tersebut tidak akan memberikan hak untuk berpartisipasi dalam turnamen bernilai miliaran euro tersebut pada akhir tahun.