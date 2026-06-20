Klub Eredivisie menghentikan penggunaan X (sebelumnya Twitter) mulai saat ini

Willem II telah memutuskan untuk tidak lagi aktif di X. Klub asal Tilburg ini berpendapat bahwa platform tersebut tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman dan masa depan Willem II.

“Cara orang menggunakan media terus berubah,” jelas klub tersebut. “Para pendukung semakin mengharapkan pengalaman, cerita, dan interaksi yang lebih mendalam. Oleh karena itu, kami secara rutin mengevaluasi secara kritis platform-platform tempat kami aktif serta cara kami memanfaatkannya.”

“Setelah mempertimbangkannya dengan cermat, kami memutuskan untuk tidak lagi aktif di X. Kami melihat bahwa kemampuan platform tersebut untuk benar-benar mendekatkan para pendukung kepada klub telah semakin terbatas dalam beberapa tahun terakhir.”

“Di mana kami ingin berkontribusi melalui konten kami untuk menciptakan pengalaman, keterikatan, dan keterlibatan, saluran lain memberi kami ruang yang lebih luas untuk menceritakan kisah, menggerakkan para pendukung, dan menjadikan mereka bagian dari warna merah-putih-biru.”

“Oleh karena itu, kami memilih untuk memfokuskan waktu dan energi kami pada saluran-saluran yang lebih selaras dengan visi kami serta dengan cara para pendukung menggunakan media saat ini. Kami akan terus memberi informasi, menginspirasi, dan melibatkan para pendukung kami. Hanya saja dengan cara yang berbeda, yang sesuai dengan zaman ini dan masa depan Willem II.”

Untuk pembaruan terbaru, Willem II mengarahkan para pendukung ke saluran WhatsApp. Ini bukan kali pertama sebuah klub memutuskan untuk berhenti menggunakan X.

FC Dordrecht tidak lagi sejalan dengan arah dan nada platform tersebut, yang menurut mereka semakin tidak selaras dengan nilai-nilai inti seperti rasa hormat dan inklusivitas. Excelsior memilih untuk berhenti sebagai bentuk solidaritas terhadap pendukung Piebe-Guido van den Berg, yang akunnya berulang kali dihapus. Selain itu, klub tersebut menilai bahwa platform tersebut tidak lagi sejalan dengan cara mereka ingin menjangkau dan melibatkan para pendukungnya.