Klub Elkan Baggott Tantang Penakluk Manchester United, Chelsea Jumpa Manchester City

Sejumlah klub Liga Primer sudah saling berhadapan di babak ketiga Piala Liga musim ini.

Harapan manajer Gillingham Neil Harris agar tim besutannya bisa bermain di kandang pada pertandingan Piala Liga Inggris sirna, menyusul hasil undian babak ketiga kompetisi ini, Kamis (25/8) dini hari WIB.

Berdasarkan hasil undian, Gillingham akan bertandang ke markas Brentford di Stadion Brentford Community pada 7 November. Gillingham melaju ke babak ketiga dengan mengalahkan Exeter City 6-5 melalui adu penalti, sedangkan Brentford menghentikan Cholcester United 2-0.

“The Bees, di bawah manajemen Thomas Frank, finis di urutan 13 klasemen musim lalu, dan memulai musim ini dengan baik dengan mengalahkan Manchester United 4-0 di Brentford Community Stadium pada bulan ini,” demikian tulis Gillingham di laman resmi klub.

Hasil undian ini tentunya tidak sesuai harapan Harris. Selepas mengalahkan Exceter, Harris berharap anak asuhnya bisa menjamu tim lawan di Stadion Priestfield dibandingkan harus melakoni laga tandang.

Kendati demikian, Harris tetap menerima apapun hasil undian, dan lebih fokus menghadapi lanjutan League Two melawan Carlisle United pada kehir pekan ini.

“Babak ketiga akan digelar November, jadi saya lebih suka kami bermain di kandang, sehingga tidak perlu melakukan perjalanan di tengah pekan. Kami ingin bermain di sini. Kami ingin pemain dan suporter menikmati pertandingan, dan melihat aksi pemain kelas dunia,” ucap Harris.

“Tapi entah itu kandang atau tandang, saya tidak terlalu memikirkannya, meski saya lebih menginginkan bermain di kandang. Saat ini fokus saya ke pertandingan melawan Carlisle.”

Hasil undian babak ketiga juga sudah menghadirkan big match lebih dini. Manchester City akan menjamu runner-up musim lalu Chelsea di Stadion Etihad. Sedangkan Manchester United menyambut kedatangan Aston Villa. Sementara juara bertahan Liverpool meladeni Derby County, dan Arsenal akan menghadapi Brighton.

Berikut hasil undian babak ketiga Piala Liga:

Leicester City vs Newport, West Ham vs Blackburn, Wolves vs Leeds United, Nottingham Forest vs Tottenham, Manchester United vs Aston Villa, Bournemouth vs Everton, Liverpool vs Derby County, Burnley vs Crawley Town, Bristol City vs Lincoln City, Man City vs Chelsea, Stevenage vs Charlton, MK Dons vs Morecambe, Newcastle United vs Crystal Palace, Southampton vs Sheffield Wednesday, Arsenal vs Brighton, Brentford vs Gillingham.