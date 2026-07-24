Ah, Hertha! Begitu banyak yang harus dilalui Si Nyonya Tua dari Berlin. Kegilaan klub kota besar seputar investor Lars Windhorst yang kontroversial, pengambilalihan oleh perusahaan investasi 777 yang kontroversial, fiasko 76 hari bersama Jürgen Klinsmann, Jens Lehmann di dewan pengawas, nyaris bangkrut setelah degradasi pada 2023, pukulan takdir terkait presiden Kay Bernstein yang meninggal muda.

Dan semua itu baru terjadi dalam tujuh tahun terakhir, belum lagi kekacauan sebelumnya. Masa lalu yang lebih baru ini masih membayangi tim divisi dua tersebut hingga hari ini. Bukan secara sentimental, melainkan secara ekonomi.

Hal itu dibuktikan oleh sebuah fakta yang dalam beberapa hari ini sangat mengejutkan, sekitar dua pekan sebelum laga pembuka musim melawan VfL Bochum: Hertha BSC adalah satu-satunya dari 36 klub profesional Jerman yang sejauh ini belum merekrut satu pun pemain baru. Tidak satu pun. Dengan kata lain: nol.

Satu-satunya klub profesional Jerman! Hertha BSC masih tanpa satu pun pemain baru

Padahal surplus transfer yang harus dicapai mengingat besarnya beban lama, agar mereka bisa aktif di pasar, sebenarnya sudah terpenuhi. Klub Berlin itu sejauh ini meraup 25,5 juta euro dari biaya transfer atas kepergian talenta top Kennet Eichhorn (seharga sembilan juta ke Leverkusen), top skor Fabian Reese (delapan juta euro, Wolfsburg), kiper utama Tjark Ernst (lima juta, Feyenoord), dan playmaker Michael Cuisance (3,5 juta, Lens). Secara total, sudah ada 12 pemain yang meninggalkan klub.

Tentu saja, jumlah itu sama sekali tidak sepenuhnya tersisa untuk Hertha. Namun, mereka juga bisa menghemat gaji tinggi Diego Demme (tanpa klub) dan Michal Karbownik (gratis ke Basaksehir). Meski begitu, harapan para suporter agar bisa memulai persiapan dengan skuad yang sebagian besar sudah lengkap kembali tidak terpenuhi. Musim panas di Berlin sekali lagi akan berlangsung panjang.

Bahkan prediksi dari staf mereka sendiri pun tidak menjadi kenyataan. Pelatih Stefan Leitl, yang meski mendapat jaminan pekerjaan tetap tidak lepas dari kontroversi usai musim lalu, mengatakan dua pekan lalu terkait pemain baru: "Akan segera ada sesuatu. Saya rasa begitu. Akan bagus jika itu terjadi menjelang pemusatan latihan."

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Hertha BSC dan bursa transfer: "Sekarang giliran klub untuk bertindak"

Hertha memulainya pada Jumat lalu, dan Minggu depan mereka sudah kembali ke ibu kota. "Profilnya sudah sangat jelas. Sudah jelas apa yang kami butuhkan. Sekarang giliran klub untuk bertindak. Kami sedang mengupayakannya dan berharap bisa segera mengumumkan sesuatu. Kami pertama-tama harus menutup kekosongan di beberapa posisi," kata Leitl, yang bekerja sejak Februari 2025 dan memiliki rata-rata 1,58 poin per laga setelah 50 pertandingan.

Yang paling utama dibutuhkan adalah seorang striker tajam serta seorang bek kiri. Di lini depan, setelah cedera aduktor jangka panjang yang dialami Luca Schuler, saat ini hanya Sebastian Grönning yang tersisa - pada musim lalu pemain 29 tahun itu berperan sebagai striker nomor tiga. Selain itu, ada talenta berusia 18 tahun Niklas Hildebrandt.

Di lini belakang keadaannya bahkan lebih minim. Saat ini tidak ada satu pun bek kiri murni dengan kontrak profesional di dalam skuad. Dalam laga-laga uji coba sejauh ini, pemain sayap ofensif Gustav Christensen (seorang kaki kanan!) serta Mayson Grothe yang berusia 17 tahun sudah harus membantu, yang memang bermain di posisi itu, tetapi baru mencatat tiga pertandingan yang sangat minim - untuk tim U19 Hertha.

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Meski punya anggaran top: Hertha BSC harus menemukan kembali dirinya

Seorang nomor satu baru juga masih akan direkrut meski sudah ada tiga kiper di dalam skuad. Gelandang Paul Seguin, yang termasuk salah satu pemain terpenting tim, baru-baru ini merangkumnya dengan tepat: "Kami kehilangan sangat banyak kualitas. Kami akan berusaha untuk tetap tenang."

Memang tidak ada pilihan lain bagi para pemain maupun klub selain bersabar dan punya napas panjang. Hertha, siapa sangka, sekali lagi sedang menemukan kembali dirinya. Kali ini bukan karena keinginan sendiri, melainkan karena mereka harus melakukannya.

Setidaknya, fakta bahwa keadaan bergerak maju juga terlihat dari kenyataan bahwa, berbeda dengan musim panas 2025, mereka tidak perlu cemas soal lisensi untuk 2. Liga. Selain itu, Hertha kembali akan memulai dengan anggaran yang tidak mampu ditandingi banyak rival di liga dan yang juga "sangat ambisius serta tentu memungkinkan kami untuk masuk tiga besar", seperti yang dijelaskan direktur keuangan Ralf Huschen.

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Seorang mantan sosok Hoffenheim membenahi Hertha BSC dari sisi kiri

Namun, itu berjalan seiring dengan jalur konsolidasi yang telah diambil. Meski begitu, tetap ada harapan untuk mewujudkan kembali ke kasta tertinggi pada percobaan keempat. Dengan sebuah tim yang memang masih jauh dari terbentuk dan bagaimanapun juga harus lebih dulu menemukan bentuknya, tetapi akhirnya akan tampil jauh lebih seimbang secara ekonomi.

"Kami harus percaya bahwa strategi ini akan berhasil. Klub ini pantas mendapatkannya, bahwa kami melakukannya secara serius dan solid," ujar Peter Görlich saat pembukaan musim baru-baru ini, meminta pengertian. Sejak September, pria 59 tahun itu, yang sebelumnya bekerja hampir enam tahun dalam fungsi yang sama di TSG Hoffenheim, menjadi direktur Hertha.

Dialah sosok yang sedang membenahi klub ibu kota tersebut, yang pada musim sebelumnya finis di peringkat tujuh dan tidak pernah berada di lima besar liga, dari sisi kiri. Pemanduan bakat, analisis, perencanaan skuad, departemen medis - semuanya sedang ditinjau. "Kami kekurangan ketajaman struktural," kata Görlich dalam rapat anggota pada akhir April. Ia ingin menyusun proses pengambilan keputusan secara lebih holistis dan membagi beban kepada lebih banyak ahli. Sebab: "Dalam banyak hal, kami tidak cukup jelas secara substansi."

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Bagaimana jadwal awal musim Hertha BSC?

Görlich sendiri tidak bisa disalahkan untuk hal itu, pernyataannya sangat tegas. "Kami bergantung pada pemasukan dari transfer. Tidak ada yang tidak bisa dijual di sini. Kami tidak membutuhkan awal baru. Kami juga sama sekali tidak mampu membiayai awal baru. Tetapi kami membutuhkan penajaman yang sangat jelas," ujarnya.

Namun, hal itu kini perlahan juga dibutuhkan oleh tim. Terlebih, dengan dua bek tengah Linus Gechter dan Marton Dardai serta winger kanan Marten Winkler, masih ada tiga pemain profesional yang sangat mempertimbangkan untuk pergi. Lingkungan sekitar sudah lama menjadi gelisah, barangkali bukan hanya karena program awal musim: laga tandang di Ruhrstadion, markas Bochum, akan diikuti penampilan di kandang melawan Heidenheim yang terdegradasi dari Bundesliga, lalu mereka akan bertandang ke klub divisi tiga Saarbrücken di ajang piala.

Dinamika bursa transfer memang selalu istimewa dan jendelanya juga masih lama belum ditutup. Namun, untuk saat ini Hertha tertinggal dari jadwal mereka sendiri. Meski begitu, baru-baru ini mereka tetap bisa memperkenalkan satu sosok baru: Andreas Schumacher, terakhir di 1. FC Magdeburg, memperkuat staf Leitl sebagai asisten pelatih.