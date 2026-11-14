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Adhe Makayasa
Diterjemahkan oleh

Klub Bundesliga Borussia Dortmund memutuskan tidak memperpanjang kesepakatan sponsor kontroversial dengan Rheinmetall, produsen senjata terbesar Jerman

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Borussia Dortmund mengonfirmasi bahwa mereka tidak akan memperpanjang kerja sama sponsor yang menuai kontroversi dengan produsen senjata asal Jerman, Rheinmetall, saat kontraknya berakhir pada Juni 2027. Kemitraan komersial itu mendapat penentangan keras dari para pendukung klub Bundesliga tersebut sejak pertama kali ditandatangani pada 2024.

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Hasil pemungutan suara anggota berujung pada pengakhiran kerja sama komersial

Ketua Dortmund Carsten Cramer mengumumkan keputusan tersebut pada Jumat. Dengan demikian, kerja sama tiga tahun itu akan berakhir sesuai jadwal pada 30 Juni 2027. Kerja sama dengan kontraktor pertahanan tersebut memecah belah suporter dalam berbagai tingkat, bahkan mendorong sebagian dari mereka untuk berhenti mendukung klub sama sekali. Para anggota klub telah secara resmi menyetujui mosi dalam rapat umum tahunan 2024 yang menuntut pimpinan klub agar tidak memperpanjang kerja sama itu.

Ketua klub menghormati penolakan suporter

Perusahaan tersebut tercatat sebagai "champion partner", dengan spanduknya terpampang mencolok di papan iklan tepi lapangan pada hari pertandingan. Kehadirannya terus memicu perdebatan di Signal Iduna Park.

Didirikan pada 1889 dengan nama "Rheinische Metallwaaren- und Maschinenfabrik Actiengesellschaft", perusahaan itu merupakan salah satu produsen senjata terbesar di Jerman selama kedua Perang Dunia dan menggunakan tenaga kerja paksa sepanjang Perang Dunia II.

Dalam wawancara yang diterbitkan di situs resmi klub pada Jumat, Cramer mengakui kuatnya pandangan anggota dan suporter mengenai kerja sama tersebut: "Tentu saja, kami mempertimbangkan hal itu dalam pembicaraan dengan Rheinmetall dan menanggapinya dengan serius. Kami tentu menyadari bahwa kerja sama kami telah menuai kontroversi sejak awal."

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Kepergian sponsor mengurangi keleluasaan anggaran

Pengakhiran kesepakatan bernilai besar itu akan meninggalkan kekosongan yang terasa dalam pendapatan komersial klub asal Westfalen tersebut ketika kontrak saat ini habis pada akhir musim depan. Saat kesepakatan itu pertama kali ditandatangani pada 2024, media Jerman melaporkan bahwa paket sponsor tersebut bernilai hingga €9 juta ($10 juta) per tahun bagi klub papan atas Bundesliga itu.

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Menanggapi dampak finansial dari berakhirnya hubungan komersial tersebut, Cramer menjelaskan bahwa jajaran pimpinan kini harus menyesuaikan anggaran ke depan: "Mulai musim panas 2027, kami akan kehilangan pendapatan dari kesepakatan sponsor itu. Itu fakta. Hal tersebut mengurangi ruang gerak finansial kami. Kami harus menyusun ulang prioritas investasi yang direncanakan dan mencermati bagaimana kami dapat menemukan solusi yang layak."

Penantang gelar bersiap menghadapi Gladbach

Sementara jajaran pimpinan mencari sumber pendapatan komersial pengganti menjelang 2027, pelatih kepala Niko Kovac membawa timnya mengawali musim ini dengan baik di lapangan. Dortmund menempati posisi kedua Bundesliga dengan 21 poin dari sembilan pertandingan, hanya tertinggal selisih gol dari pemuncak klasemen Bayern Munich. Setelah jeda internasional November, Dortmund kembali berlaga di liga dengan bertandang ke markas Borussia Monchengladbach pada Sabtu, 21 November.

Ditulis olehAdhe Makayasa

Jurnalis GOAL ID

Pandit Man United di GOAL ID sejak 2013 dan pengalamannya membentang dari ESPN Star Sports, Fox Sports hingga FIFA. Sesekali terjun ke lapangan mencatat live score pertandingan Indonesia Super League - yang datanya tampil real time di Google Live Feed dan banyak platform.

Lahir di Yogyakarta, PSIM adalah cinta pertama Adhe. Uniknya, takdir profesional justru membawanya meliput rival PSS selama bertahun-tahun. Kini, lingkaran itu terasa lengkap. Adhe berkesempatan kembali ke akar dan meliput tim masa kecilnya di kasta tertinggi.

Kenangan sepak bola favorit Adhe adalah meliput langsung pertandingan Indonesia melawan Belanda di GBK pada 2013, juga secara random bertemu Radja Nainggolan di tribun Stadion Sultan Agung, Bantul saat eks Inter tersebut bermain untuk Bhayangkara FC.

Bidang keahlian Adhe setelah belasan tahun dan ribuan pertandingan di sepak bola:

  • Mendeteksi potensi pemain
  • Pengetahuan sepak bola Indonesia
  • Penulisan artikel editorial

XI Sepanjang Masa Adhe (4-1-2-3)

Edwin van der Sar; Dani Alves, Paolo Maldini, Nemanja Vidic, Roberto Carlos; Roy Keane; Xavi, Paul Scholes; Lionel Messi, Ruud van Nistelrooy, Cristiano Ronaldo.

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