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Borussia Dortmund mengonfirmasi bahwa mereka tidak akan memperpanjang kerja sama sponsor yang menuai kontroversi dengan produsen senjata asal Jerman, Rheinmetall, saat kontraknya berakhir pada Juni 2027. Kemitraan komersial itu mendapat penentangan keras dari para pendukung klub Bundesliga tersebut sejak pertama kali ditandatangani pada 2024.

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Hasil pemungutan suara anggota berujung pada pengakhiran kerja sama komersial

Ketua Dortmund Carsten Cramer mengumumkan keputusan tersebut pada Jumat. Dengan demikian, kerja sama tiga tahun itu akan berakhir sesuai jadwal pada 30 Juni 2027. Kerja sama dengan kontraktor pertahanan tersebut memecah belah suporter dalam berbagai tingkat, bahkan mendorong sebagian dari mereka untuk berhenti mendukung klub sama sekali. Para anggota klub telah secara resmi menyetujui mosi dalam rapat umum tahunan 2024 yang menuntut pimpinan klub agar tidak memperpanjang kerja sama itu.

Ketua klub menghormati penolakan suporter

Perusahaan tersebut tercatat sebagai "champion partner", dengan spanduknya terpampang mencolok di papan iklan tepi lapangan pada hari pertandingan. Kehadirannya terus memicu perdebatan di Signal Iduna Park.

Didirikan pada 1889 dengan nama "Rheinische Metallwaaren- und Maschinenfabrik Actiengesellschaft", perusahaan itu merupakan salah satu produsen senjata terbesar di Jerman selama kedua Perang Dunia dan menggunakan tenaga kerja paksa sepanjang Perang Dunia II.

Dalam wawancara yang diterbitkan di situs resmi klub pada Jumat, Cramer mengakui kuatnya pandangan anggota dan suporter mengenai kerja sama tersebut: "Tentu saja, kami mempertimbangkan hal itu dalam pembicaraan dengan Rheinmetall dan menanggapinya dengan serius. Kami tentu menyadari bahwa kerja sama kami telah menuai kontroversi sejak awal."

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Kepergian sponsor mengurangi keleluasaan anggaran

Pengakhiran kesepakatan bernilai besar itu akan meninggalkan kekosongan yang terasa dalam pendapatan komersial klub asal Westfalen tersebut ketika kontrak saat ini habis pada akhir musim depan. Saat kesepakatan itu pertama kali ditandatangani pada 2024, media Jerman melaporkan bahwa paket sponsor tersebut bernilai hingga €9 juta ($10 juta) per tahun bagi klub papan atas Bundesliga itu.

Pertandingan berikutnya BMG Bundesliga 09.30 BVB

Menanggapi dampak finansial dari berakhirnya hubungan komersial tersebut, Cramer menjelaskan bahwa jajaran pimpinan kini harus menyesuaikan anggaran ke depan: "Mulai musim panas 2027, kami akan kehilangan pendapatan dari kesepakatan sponsor itu. Itu fakta. Hal tersebut mengurangi ruang gerak finansial kami. Kami harus menyusun ulang prioritas investasi yang direncanakan dan mencermati bagaimana kami dapat menemukan solusi yang layak."

Penantang gelar bersiap menghadapi Gladbach

Sementara jajaran pimpinan mencari sumber pendapatan komersial pengganti menjelang 2027, pelatih kepala Niko Kovac membawa timnya mengawali musim ini dengan baik di lapangan. Dortmund menempati posisi kedua Bundesliga dengan 21 poin dari sembilan pertandingan, hanya tertinggal selisih gol dari pemuncak klasemen Bayern Munich. Setelah jeda internasional November, Dortmund kembali berlaga di liga dengan bertandang ke markas Borussia Monchengladbach pada Sabtu, 21 November.