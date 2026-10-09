Frenkie de Jong diminati Chelsea, demikian dilaporkan media Spanyol Diario SPORT. Masa depan gelandang itu di FC Barcelona disebut tidak pasti oleh surat kabar tersebut. Chelsea ingin memanfaatkannya.

De Jong sudah terikat kontrak dengan FC Barcelona sejak 2019. Sang pengatur permainan saat itu didatangkan dari Ajax dengan nilai 86 juta euro.

Sejak itu, ia telah memainkan hampir tiga ratus pertandingan untuk tim utama klub dan mendapat kepercayaan mengenakan ban kapten.

Musim panas lalu ia mengalami cedera lutut saat Piala Dunia di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dokter Barça ingin mengoperasinya, tetapi De Jong memilih penanganan konservatif.

Kini kondisi lutut De Jong membaik dan ia kembali menjalani latihan di lapangan pada Selasa lalu. Namun, masih akan butuh waktu lama sebelum gelandang berusia 29 tahun itu kembali bermain untuk klub.

Selain itu, tempatnya di starting XI kini menjadi sangat tidak pasti, tulis SPORT. Dampak langsung dari kedatangan Rodri, perkembangan Marc Bernal, serta performa luar biasa Pedri, Fermín Lopez, dan Dani Olmo membuatnya sulit untuk langsung kembali ke tim inti.

Chelsea ingin memberi jalan keluar bagi De Jong. Klub asal London itu melihat pemain Belanda tersebut sebagai penerus ideal Enzo Fernández yang telah pindah ke Manchester City. Mereka ingin bergerak begitu De Jong benar-benar kehilangan tempatnya di tim inti.