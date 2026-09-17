Klopp Ungkap Rahasia di Balik Pemanggilan Younes Bentaleb, Jelaskan Alasan Keputusan Mengejutkannya soal Skuad Jerman

Jurgen Klopp, pelatih Jerman, membela keputusan mengejutkannya untuk mengumumkan dua daftar terpisah bagi tim yang akan memainkan 4 pertandingan selama jeda internasional mendatang, sembari menjelaskan pemanggilan Younes Ebnoutalib, penyerang Eintracht Frankfurt.

Setelah membela Maroko di tingkat junior dan berulang kali dikaitkan dengan timnas Maroko selama bertahun-tahun, Younes Ebnoutalib akhirnya mungkin akan menjalani pertandingan pertamanya bersama timnas Jerman.

Jurgen Klopp memanggil penyerang Eintracht Frankfurt itu, dan ia tidak menyembunyikan kekagumannya yang besar terhadap pemain berusia 23 tahun tersebut.

Setelah memulai musim dengan gemilang lewat tiga gol dalam tiga pertandingan Bundesliga, Ebnoutalib dengan cepat menarik perhatian pelatih baru timnas Jerman itu.

Rahasia pemanggilan Younes Ebnoutalib

Dalam konferensi pers hari Kamis ini,Klopp secara khusus memuji penampilan Ebnoutalib, dengan mengatakan: "Saya menonton pertandingan pertamanya bersama Frankfurt dan berkata dalam hati: sungguh pemain hebat! Dari mana mereka mendapatkannya? Tidak ada perdebatan sama sekali di antara tim kepelatihan, kami semua langsung sepakat: ya, kita harus memanggilnya".

Ia menambahkan: "Kecerdasannya, terutama dalam permainannya di sepertiga akhir daerah lawan, tanpa terjebak dalam perangkap offside, luar biasa dan menakjubkan. Ia adalah bakat yang hebat".

Sebuah daftar khusus dipanggil untuk menghadapi Belanda (24 September) dan Yunani (27 September), sementara daftar kedua akan tampil dalam pertandingan melawan Serbia (1 Oktober) dan Yunani (4 Oktober), dan kiper Finn Dahmen (Augsburg) adalah satu-satunya pemain yang berada di kedua daftar tersebut.

Mengapa Klopp mengumumkan dua daftar untuk Jerman?

Klopp memperingatkan dengan mengatakan: "Kami tidak membentuk tim utama atau tim cadangan. Kami ingin menang di keempat pertandingan".

Ia menunjukkan bahwa idenya adalah untuk mengamati sebanyak mungkin pemain selama pemusatan latihan mendatang.

Ia menambahkan: "Saya telah membuka pintu selebar-lebarnya dan berkata: setiap orang yang ingin ikut serta punya kesempatan".

Sang pelatih sebelumnya telah menyinggung hal ini selama konferensi pers pertamanya pada Juli, dengan menyatakan bahwa ia memiliki "daftar yang berisi lebih dari 60 pemain".

Ter Stegen nomor satu, dan Kimmich kapten baru

Masih ada keputusan yang harus diambil dalam beberapa kasus tertentu, di mana Ter Stegen (34 tahun) akan menjadi kiper utama, setelah absen dari lapangan selama 15 bulan.

Namun, Ter Stegen harus berhati-hati terkait Finn Dahmen, satu-satunya pemain yang dipanggil di kedua daftar, yang tampaknya menjadi pilihan favorit bagi Klopp, yang mengatakan: "Ia adalah kiper yang sangat berbakat, dan saya ingin melihatnya bermain lebih lama".

Pelatih baru timnas Jerman itu berniat mengandalkan pemain-pemain berpengalaman, seperti Joshua Kimmich, yang akan mengenakan ban kapten dan akan diposisikan sebagai gelandang.

Klopp menjelaskan: "Kami tidak pernah membahas kemungkinan ia bermain sebagai bek kanan. Ia adalah pemain berpengalaman, dan ia harus menjadi teladan. Namun, kami perlu beradaptasi dengan gaya permainan yang baru. Kami memiliki persoalan taktik yang harus dipecahkan. Saya yakin ia akan menunjukkan seluruh potensinya".

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Para pemain baru dalam daftar Jerman

Ada 11 pemain baru yang dipanggil, dan 16 pemain yang belum pernah bermain bersama tim utama. Pembaruan ini penting dan memberikan semangat baru bagi tim.

Klopp mengatakan: "Ketika saya memanggil Bambasi Kounti, ia tertawa selama dua menit. Saya juga mengejutkan Mika Baur, Felix Kaidel, dan Hennes Berns".

Empat pemain dari Freiburg juga dipanggil: Philipp Treu, Yannik Engelhardt, Max Rosenfelder, dan Derry Scherhant.

Jurgen menjelaskan: "Freiburg tampil menonjol sudah sejak beberapa waktu lalu. Setiap tim terdiri dari karakter yang berbeda-beda, dan semua orang berkontribusi. Anda tidak bisa membeli mentalitas yang tangguh, tetapi Anda bisa menumbuhkannya. Para pemain Freiburg memiliki mentalitas ini".

Terakhir, sementara banyak pemain terpilih, yang lain merasa kecewa, termasuk beberapa pemain yang memiliki sejarah bersama timnas Jerman.

Tersingkirnya Deniz Undav, pemain pengganti yang menonjol di Piala Dunia, mungkin mengejutkan, dan mengenai hal itu Klopp berkata: "Saya sudah berbicara dengannya. Ia belum kembali ke levelnya musim ini. Saya ingin memilih empat penyerang, dan untuk saat ini, saya memilih yang lain".

Ia menutup: "Leroy Sané belum kembali ke levelnya musim ini. Saya akan berbicara dengannya, tetapi saya belum melakukannya. Saya juga belum berbicara dengan Leon Goretzka, tetapi ia cedera. Saya telah melakukan lebih dari 50 atau 60 panggilan telepon".