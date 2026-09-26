Dalam sebuah malam yang menyandang sentuhan keluarga yang langka, Ruben van Bommel mencuri perhatian saat penampilan internasional pertamanya bersama timnas Belanda, setelah menjadi kreator gol penyama kedudukan yang mematikan melawan Jerman, melanjutkan warisan keluarga yang namanya telah lama terkait dengan seragam Belanda.

Xavi Hernandez, direktur teknik baru timnas Belanda, memasukkan penyerang PSV Eindhoven berusia 22 tahun itu pada menit ke-83, namun ia hanya butuh beberapa menit untuk meninggalkan jejak pertamanya.

Van Bommel merebut bola dengan cemerlang dari sisi kiri, lalu melaju sebelum mengirimkan umpan luar biasa menggunakan bagian luar kaki ke dalam kotak penalti, yang langsung dikonversi Cody Gakpo menjadi gol, memastikan hasil imbang 1-1 bagi Belanda pada saat-saat terakhir.

Sentuhan istimewa itu tidak berlalu begitu saja, sebab Jurgen Klopp, pelatih timnas Jerman, memuji umpan pemain muda tersebut sambil berkelakar: "Saya harus mengatakan bahwa itu adalah umpan yang luar biasa dari Van Bommel. Ia tidak mendapatkan keterampilan ini dari ayahnya, Mark van Bommel. Pastilah ia mendapatkan cara menggunakan bagian luar kaki itu dari ibunya".

















Dengan tampil melawan Jerman, Ruben van Bommel menjadi generasi ketiga dari keluarganya yang mengenakan seragam timnas Belanda, sebuah pencapaian yang belum pernah terjadi dalam sejarah sepak bola Belanda.

Pemain ini terkait dengan warisan sepak bola keluarga yang menonjol; kakeknya dari pihak ibu, Bert van Marwijk, memainkan satu pertandingan internasional bersama Belanda melawan Yugoslavia pada 1975, sebelum membawa timnas Belanda ke final Piala Dunia 2010.

Adapun ayahnya, Mark van Bommel, memainkan 79 pertandingan internasional bersama Belanda antara tahun 2000 dan 2012, dan menjalani pertandingan pertamanya sebagai pelatih timnas Belgia melawan Italia di UEFA Nations League.