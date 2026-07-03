Klopp Setuju untuk Menggantikan Nagelsmann sebagai Pelatih Timnas Jerman

Jürgen Klopp, Direktur Divisi Sepak Bola Internasional di perusahaan "Red Bull", menyatakan kesiapannya sepenuhnya untuk menjabat sebagai pelatih kepala tim nasional Jerman, menyusul pengunduran diri Julian Nagelsmann dari jabatannya.

Perkembangan ini terjadi setelah Nagelsmann diberi peringatan tegas bahwa ia harus mengajukan pengunduran diri atau menghadapi pemecatan segera, menyusul kekalahan mengejutkan yang dialami timnas Jerman melalui adu penalti melawan Paraguay di babak 32 besar Piala Dunia.

Menurut jaringan beritaInggris “TalkSport”, mantan pelatih Bayern München, Hoffenheim, dan RB Leipzig ini awalnya bertekad untuk tetap menjabat dan melanjutkan tugasnya bersama tim nasional. Namun, setelah pertemuan pasca-pertandingan, Federasi Sepak Bola Jerman (DFB) memberitahukan kepada pelatih berusia 38 tahun tersebut mengenai keputusan pemecatannya.

Sumber-sumber kepada jaringan yang sama menegaskan bahwa Federasi Sepak Bola Jerman telah menghubungi Klopp untuk membahas kemungkinan dirinya mengambil alih tanggung jawab tersebut, dan bahwa ia siap menerima tugas ini.

Rincian kontrak menunjukkan bahwa Jürgen Klopp memiliki klausul yang memungkinkannya hengkang dari kontraknya saat ini sebagai direktur divisi sepak bola global di perusahaan “Red Bull”, sehingga ia dapat langsung meninggalkan posisi tersebut untuk melatih tim nasional Jerman.

Penurunan performa timnas Jerman ini terjadi setelah tersingkir di babak penyisihan grup pada edisi 2018 dan 2022, dan kini menandai penampilan buruk lainnya di putaran final Piala Dunia 2026 setelah kalah dalam pertandingan pertama babak gugur di turnamen tersebut, Selain itu, kekalahan melalui adu penalti tersebut juga menjadi kekalahan pertama jenisnya bagi Jerman sepanjang sejarah partisipasinya di Piala Dunia.

Mengenai masa depan Klopp sebagai pelatih, pelatih asal Jerman tersebut saat ini terikat kontrak resmi dengan perusahaan “Red Bull” yang berlaku hingga akhir tahun 2029.

Meskipun namanya dikaitkan dengan berbagai posisi kepelatihan selama bursa transfer musim panas ini, agennya telah membantah semua rumor tersebut dengan tegas; nama Klopp sempat disebut-sebut untuk melatih Real Madrid sebelum kembalinya José Mourinho ke Stadion Santiago Bernabéu, juga sempat beredar anggapan bahwa ia menjadi target transfer klub Al-Ittihad dari Arab Saudi, namun kabar tersebut segera dibantah.