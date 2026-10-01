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Germany v Serbia - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD3Getty Images Sport
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Klopp: Semua Orang di Liverpool Bahagia Hari Ini, dan Pemain Bayern Munich Itu Menakjubkan

Germany vs Serbia
Germany
Serbia
UEFA Nations League A
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Bundesliga
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LASK
J. Klopp
A. Pavlovic
F. Wirtz
Jerman
Serbia
Norwegia
Inggris
Austria

Pelatih veteran itu memuji penampilan para pemainnya dengan sangat tinggi

Jürgen Klopp, pelatih kepala timnas Jerman, menggambarkan kemenangan atas Serbia dengan skor (2-0) pada Kamis malam di Stadion Allianz Arena di Munich, dalam ajang UEFA Nations League, sebagai "malam yang sempurna", setelah tuan rumah tampil kuat dan menyegel pertandingan dengan dua gol, yang kedua dicetak oleh Florian Wirtz.

Klopp berkata tentang Wirtz dan performa lini tengah, dalam konferensi pers setelah pertandingan: "Cara kami ingin bermain cocok dengan Florian Wirtz. Saya rasa semua orang di Liverpool sangat senang hari ini. Pemain ini menikmati sepak bola hingga batas maksimal, dan bekerja keras dengan tenaga yang besar."

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Mengenai Aleksandar Pavlovic, gelandang Bayern Munich, Klopp menyatakan: "Sungguh pertandingan yang ditampilkan Pavlovic. Dia ada di mana-mana!"

Tentang apa yang membuatnya terkesan dari penampilan timnas Jerman, sang pelatih berkata: "Segalanya. Fase pembuka, bagian tengah, dan akhir. Penempatan posisi kami di dalam kotak penalti luar biasa. Memiliki keberanian untuk melakukan itu berarti kami bisa memberikan diri kami segala jenis kebebasan dan risiko ketika kami bersama-sama merebut kembali bola."

Ia menambahkan: "Semua orang hadir dalam momen-momen tekanan yang kami lakukan. Lini belakang bertahan dengan luar biasa dan dengan cara yang ofensif. Kami sangat istimewa tanpa bola, dan dengan bola kami memainkan sepak bola yang luar biasa."

Klopp melanjutkan: "Inilah yang seharusnya menjadi level dasar kami. Jika kami selalu mampu mengulanginya, maka itulah yang akan kami lihat. Pertandingan ini akan masuk ke dalam arsip saya. Ini adalah langkah berikutnya dalam perkembangan kami. Pada akhirnya kami belajar. Kami belajar di bawah tekanan."


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