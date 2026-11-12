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Jürgen Klopp membantah pernyataan tersebut— Maaf, berikut terjemahan yang benar: Jürgen Klopp, pelatih kepala timnas Jerman, mengungkap detail percakapan yang terjadi antara dirinya dan Felix Nmecha, pemain Borussia Dortmund dan Die Mannschaft, terkait selebrasinya yang kontroversial saat mencetak gol, yang memicu kritik luas karena kaitannya dengan sebuah kampanye keagamaan dan sekte yang kontroversial.

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Klopp menegaskan, dalam konferensi pers yang digelar hari Kamis ini, menjelang laga melawan Serbia yang dijadwalkan besok di UEFA Nations League, bahwa ia telah berbicara langsung dengan Nmecha setelah polemik seputar cara selebrasinya meningkat, seraya menuturkan bahwa sang pemain memberitahunya tindakannya tidak mengandung pesan diskriminatif atau seruan kebencian apa pun, dan bahwa ia tidak akan mengulangi selebrasi ini di masa depan.

Mantan pelatih Liverpool itu mengatakan: "Ya, ini adalah topik penting untuk didiskusikan. Mungkin kita harus kembali sedikit ke awal. Saya menyaksikan pertandingan sepak bola akhir pekan lalu, dan saya melihat Felix mencetak dua gol indah, saya juga menyaksikan selebrasinya. Pada awalnya, saya sama sekali tidak memikirkan hal itu, baik selebrasinya sendiri maupun gestur yang ia lakukan."

Ia menambahkan: "Setelah itu diskusi mulai bermunculan, mungkin itu karena ketidaktahuan saya tentang hal tersebut atau karena alasan lain, tetapi pada awalnya saya tidak menaruh perhatian padanya. Seiring polemik yang meningkat, saya mulai mencari detail soal masalah itu dan mencoba membentuk gambaran yang jelas tentangnya."

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Ia melanjutkan: "Sudah jelas bagi saya bahwa saya ingin berbicara dengan Felix begitu kami bertemu, karena saya menganggap inilah hal yang paling penting. Saya mengenal Felix Nmecha sejak beberapa bulan lalu, dan saya bisa mengatakan bahwa ia seorang pemuda yang sangat ramah, memiliki kehangatan dan keterbukaan, serta selalu menyebarkan energi positif ketika bersama kami."

Klopp menjelaskan bahwa ia menghadapkan sang pemain dengan kritik dan interpretasi yang dipicu oleh selebrasinya, seraya berkata: "Saya katakan kepadanya: inilah situasinya, dan inilah diskusi-diskusi yang berlangsung karenanya, jadi apa yang akan kita lakukan? Orang-orang bertanya kepada saya tentang apa yang seharusnya saya katakan."

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Ia menguraikan: "Saya menghadapkannya dengan segala hal yang mungkin akan kalian hadapkan kepadanya, dan dengan apa yang mungkin dipikirkan sebagian orang. Dan untuk memperjelas, saya bukan termasuk orang-orang itu, tetapi ada mereka yang memandang hal ini dengan cara demikian."

Klopp menyampaikan jawaban Nmecha kepadanya, dengan mengatakan: "Ia mengatakan kepada saya bahwa hal itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan itu, dan bahwa ia mencintai semua orang, serta tidak mendiskriminasi siapa pun."

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Pelatih Jerman itu menuturkan bahwa jawaban ini menuntaskan sisi paling penting dari persoalan tersebut baginya, sebelum pembicaraan beralih ke cara selebrasi itu sendiri, seraya menjelaskan bahwa ia bertanya kepada sang pemain tentang bagaimana menyikapinya, di tengah interpretasi-interpretasi yang ditimbulkannya di kalangan suporter.

Klopp mengatakan bahwa Nmecha menjawabnya ia tidak akan mengulangi selebrasi ini, seraya menambahkan: "Dan karena itulah ia tidak akan berselebrasi dengan cara ini lagi."

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Ia menekankan bahwa sang pemain tidak sedang berusaha menyampaikan pesan lain apa pun, selain makna pribadi yang ia maksudkan, seraya menjelaskan: "Pesannya adalah bahwa ia meletakkan mahkota di kaki Tuan Yesus Kristus. Itulah seluruh arti dari hal itu baginya, dan tidak ada pesan tambahan atau makna tersembunyi apa pun di balik selebrasinya. Dan bagi saya, hal itu sudah cukup."

Apa yang terjadi?

Krisis ini bermula dari pertandingan Borussia Dortmund melawan Elversberg, Sabtu lalu, di Liga Jerman, ketika Nmecha mencetak dua gol indah dari dua tembakan jarak jauh, sehingga berkontribusi besar atas kemenangan timnya dengan skor 2-1.

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Namun, ia kembali memicu polemik dengan cara selebrasinya, yang mencakup gestur memegang mahkota imajiner yang ia lepas dari kepalanya, lalu meletakkannya di tanah sambil berlutut.

Selebrasi ini terkait dengan sebuah kampanye bernama "The King's Return" (Kembalinya Sang Raja), yang berafiliasi dengan jaringan keagamaan evangelis yang dikenal dengan nama "Ballers in God", dan menghimpun sejumlah pemain sepak bola Kristen, serta bertujuan mengekspresikan iman Kristen dan menyebarkan pesan-pesannya di kalangan atlet.

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Namun, kampanye dan jaringan tersebut menuai kritik karena sikap-sikap yang dinisbahkan kepada keduanya terkait rasisme dan aborsi, menurut investigasi yang dilakukan oleh lembaga penyiaran Jerman (ARD), yang mendorong kelompok suporter resmi Borussia Dortmund untuk mengkritik selebrasi tersebut, dengan menegaskan bahwa iman tidak seharusnya menjadi pembenaran untuk eksklusi atau diskriminasi, dan bahwa klub harus tetap menjadi ruang bagi semua orang.