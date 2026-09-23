Jürgen Klopp, pelatih kepala timnas Jerman, menolak untuk mengungkap pemain yang akan ia coret dari daftar skuad, menjelang pertandingan yang dijadwalkan besok Kamis melawan Belanda, di Stadion Johan Cruyff di Amsterdam, dalam laga pembuka Nations League.

Daftar skuad Die Mannschaft mencakup 24 pemain, dan harus dipangkas menjadi 23 sebelum laga. Mengenai hal itu, Klopp mengatakan, hari ini Rabu, dalam konferensi pers pra-pertandingan: "Saya sebenarnya sudah tahu siapa yang akan saya coret, tetapi apa pun bisa terjadi dalam semalam, jadi saya akan mengumumkannya besok. Saya sudah berbicara dengan pemain (yang dicoret), dan ia akan masuk dalam daftar skuad di kesempatan berikutnya".

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Klopp menanggapi pertanyaan seputar siapa yang akan bermain di posisi bek kanan besok, dengan berkata kepada wartawan: "Apakah kamu bisa tidur malam ini jika tidak mengetahui hal ini? Apakah Xavi (pelatih Belanda) sudah mengumumkan susunan pemain intinya? Jika ia sudah melakukannya, saya ingin mendapatkannya. Setelah itu kita bisa berbicara tentang susunan pemain kita juga. Mari kita tunggu sebentar".

Mengenai apakah ia bisa menjanjikan kepada rakyat Jerman untuk meraih gelar, pelatih Liverpool dan Borussia Dortmund tersebut mengatakan: "Saya tidak akan menjanjikan apa pun. Yang bisa saya janjikan adalah bahwa kami pasti akan berusaha. Ada anggapan bahwa kami memiliki kualitas yang lebih rendah daripada negara-negara lain. Ketika segala sesuatunya tidak berjalan baik, kamu mengamati lebih cermat dan berupaya melakukan perubahan. Itulah yang sedang kami kerjakan sekarang".

Ia melanjutkan: "Kami ingin terlibat dalam setiap pertandingan, sampai pada titik yang memberi kami peluang bagus untuk memenangkannya. Kami perlu sedikit menyesuaikan gaya bermain kami, menjadi lebih cepat, dengan melakukan beberapa penyesuaian. Kami sudah mulai melakukannya. Mari kita lihat apa yang akan terjadi besok, dan semoga kami melihatnya".

Persaingan Jerman dan Belanda

Terkait persaingan bersejarah antara Jerman dan Belanda, Klopp mengatakan: "Ini tidak berarti apa-apa bagi saya, karena saya belum pernah merasakan persaingan ini sebelumnya. Akan lebih baik jika kamu bertanya kepada Rudi Völler, sebagai orang yang benar-benar mengalaminya secara langsung".

Ia menambahkan: "Saya tahu apa arti pertandingan ini, dan suasana besok akan penuh tekanan. Ini akan menjadi laga yang sulit bagi para pemain karena lawannya sangat bagus, memiliki bakat-bakat luar biasa dan beberapa pesepakbola yang sangat hebat. Sungguh gila berapa banyak pemain besar yang dimiliki timnas Belanda".

Klopp menambahkan: "Jika kami ingin memiliki peluang sama sekali, maka kami harus memperlakukan laga ini sebagai "derby" sejati. Bagi kami, ini adalah awal dari sesuatu. Kami ingin memulai dengan awal yang baik. Segala hal yang mengelilingi pertandingan ini hanya memainkan peran sekunder".

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