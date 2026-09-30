Jürgen Klopp, direktur teknik timnas Jerman, pada hari Rabu ini menanggapi tuduhan yang dilayangkan kepada Manchester City, serta kemungkinan mantan klubnya Liverpool meraih dua gelar tambahan di Liga Primer Inggris, seandainya sanksi dijatuhkan kepada The Citizens.

Ketika ditanya mengenai hal ini, dalam konferensi persnya sebelum menghadapi Serbia besok Kamis di UEFA Nations League, Klopp tertawa sambil berkata: "Tentu saja saya sudah mendengarnya, tetapi saya tidak terlalu memikirkannya."

Ia melanjutkan: "Saya hanya bisa menunggu dan melihat apa yang akan terjadi. Saya sangat menghormati Pep Guardiola dan gaya sepak bola Manchester City, mereka menyuguhkan sepak bola yang luar biasa, dan mereka adalah pesaing kelas atas bagi kami."

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Ia menambahkan: "Jika ada sanksi yang dijatuhkan, itu tidak ada hubungannya dengan saya, dan saya akan menunggu dan melihat. Saya benar-benar jauh dari kesiapan untuk meraih gelar, atau hal semacam itu. Saya sepenuhnya puas dengan apa yang telah kami capai di Liverpool. Kami telah berjuang dengan segenap kekuatan di atas lapangan. Saya tidak bisa berkata lebih banyak tentang hal ini karena saya tidak tahu detailnya, dan saya juga tidak tertarik dengannya."

Klopp menyinggung proyeknya bersama timnas Jerman, menegaskan bahwa tim masih berada di awal proses pembangunan kembali.

Pelatih yang masih mencari kemenangan pertamanya bersama Die Mannschaft itu berkata: "Kami akan membangun tim yang mampu menimbulkan masalah bagi semua tim nasional. Kami baru berada di awal proses ini. Kami semua peduli untuk mengembalikan sepak bola Jerman ke tempat yang kami semua inginkan."