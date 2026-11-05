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Pelatih kepala Jerman Jurgen Klopp mengungkapkan bahwa ia rutin berkomunikasi dengan penyerang Club Brugge yang dinilai sangat menjanjikan, Nico Tresoldi, menyusul ketajamannya yang mengesankan. Setelah mengumumkan skuad berisi 24 pemain untuk laga Nations League mendatang melawan Serbia dan Belanda, Klopp menegaskan bahwa pemain muda itu menjadi salah satu pemain yang dipantaunya.

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Klopp pantau Tresoldi setelah penampilan impresif

Pelatih timnas Jerman Jurgen Klopp mengonfirmasi bahwa penyerang muda Nico Tresoldi sedang dipertimbangkan untuk membela timnas senior. Pelatih berusia 59 tahun itu menyoroti penampilan terbaru sang penyerang saat menjelaskan proses pemilihan skuad terbarunya yang berisi 24 pemain.

Penyerang kelahiran Italia yang bermain untuk Club Brugge, peserta Liga Champions UEFA, menarik perhatian staf timnas setelah mencetak gol kemenangan spektakuler dalam kemenangan tandang atas PSV Eindhoven.

Meski tidak masuk skuad utama untuk pertandingan Nations League mendatang, Klopp menegaskan bahwa pemain timnas Jerman U-21 itu tetap menjadi salah satu pemain yang diincar untuk lini serang Jerman dalam jangka panjang.

Pelatih puji ketajaman Tresoldi

Berbicara kepada DFB.TV, Klopp memuji kualitas yang langsung ditunjukkan Tresoldi di lapangan dan mengonfirmasi bahwa staf pelatih telah berkomunikasi langsung dengan sang pemain. "Situasinya dengan Nico Tresoldi nyaris persis sama. Dia mencetak gol luar biasa tadi malam dalam kemenangan tandang lainnya di Eindhoven," ujar Klopp.

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"Tentu saja kami juga melihatnya. Kami juga berhubungan dengan Nico."

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"Semua hal itu masih menjadi bahan pertimbangan. Semuanya sudah dibahas dan, untuk saat ini, keputusan ini 100 persen tepat," jelas sang pelatih.

Kerja sama erat dengan pelatih tim junior mendasari pemilihan pemain

Klopp menekankan bahwa stafnya terus berkomunikasi dengan pelatih kepala timnas Jerman U-21 Antonio Di Salvo untuk memantau talenta yang mulai menonjol seperti Tresoldi. "Komunikasi kami dengan para pelatih tim junior sangat rutin, terutama tentu saja dengan Toni," kata Klopp.

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"Kami melihat semuanya... Kami saling bertukar informasi dengan baik dan saat ini tidak banyak lagi yang bisa dikatakan."

"Ada pemain-pemain bersama Toni yang mungkin saat ini memiliki kualitas rata-rata untuk bergabung dengan kami. Namun, itu selalu sedikit bergantung pada posisi," tambah pelatih kepala tersebut.

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Para pemain muda berupaya meraih kesempatan membela timnas Jerman

Skuad akan berkumpul di kantor pusat adidas di Herzogenaurach pada Senin sebelum bertandang untuk menghadapi Serbia di Belgrade pada 13 November dan menjamu Belanda di Olympiastadion, Berlin, pada 16 November.

Perkembangan Tresoldi yang berlanjut menempatkannya dalam posisi kuat untuk mendapat panggilan ke timnas senior pada jeda internasional mendatang, sementara Jerman berupaya melanjutkan hasil positif dari kemenangan 2-0 atas Serbia dan hasil imbang 1-1 di Amsterdam sebelumnya.

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Sang penyerang akan berusaha mempertahankan ketajamannya di level klub agar masuk dalam rencana Klopp. Staf pelatih Jerman pun akan terus mengamati Tresoldi dengan saksama menjelang rangkaian pertandingan internasional berikutnya.