Salah satu kisah transfer terbesar dalam sepak bola Jerman baru-baru ini berakhir pada hari Jumat, ketika kesepakatan transfer sayap klub Cologne, Said El Mala, ke Borussia Dortmund gagal terwujud.

Di tengah laporan-laporan yang mengaitkan sang pemain dengan klub Dortmund, muncul dugaan bahwa pelatih baru timnas Jerman, Jürgen Klopp, telah merekomendasikan pemain berusia 19 tahun itu untuk pindah ke Signal Iduna Park.

Meski demikian, mantan pelatih Dortmund berusia 59 tahun itu dengan tegas membantah bahwa ia berusaha mendorong El Mala untuk pindah ke klub yang pernah ia latih selama tujuh tahun.

Klopp berkata: "Cukup mengganggu saya ketika orang-orang mengira saya sebodoh itu, sampai-sampai pada tugas resmi pertama saya, saya akan menghubungi seorang pemain dan berkata kepadanya: Borussia Dortmund akan cocok untukmu".

Tentu saja saya tidak melakukan itu. Itu bukan pekerjaan saya".

Kanal surat kabar Kicker di YouTube mengutip pernyataan Klopp kepada kanal resmi Federasi Sepak Bola Jerman, di mana ia berkata: "Jika di masa depan saya bekerja dengan seorang pemain untuk waktu yang lebih lama, lalu ia datang kepada saya untuk meminta nasihat, maka saya akan memberinya beberapa nasihat. Namun hal itu tidak akan dipengaruhi oleh apakah saya pernah bekerja di klub tersebut sebelumnya atau tidak".

Ia melanjutkan: "Ini selalu tentang sang pemain. Said El Mala tentu saja orang yang baik, tetapi tentu saja kami tidak membicarakan hal itu".

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