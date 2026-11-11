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Tampaknya Jurgen Klopp, pelatih timnas Jerman, telah menetapkan gambaran susunan para penyerang dalam perhitungannya, tetapi perbandingan antara nama-nama yang tersedia menyimpan kejutan yang mencolok, terlebih karena posisi puncak daftar pencetak gol terbanyak Bundesliga tidak memberikan keunggulan bagi pemiliknya dalam perebutan tempat sebagai starter bersama Jerman.

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Menurut laporan surat kabar "Sport Bild", Kai Havertz berada di puncak daftar penyerang favorit Klopp, di mana ia mempertahankan posisinya sebagai pilihan utama tanpa pesaing yang berarti. Pemain berusia 27 tahun itu mengemban peran yang sama selama era pelatih sebelumnya, Julian Nagelsmann, dan masih mendapat kepercayaan dari staf kepelatihan yang baru.

Klopp menghargai pemahaman taktis Havertz di samping kecerdasannya dalam menyikapi jalannya permainan, selain pengalamannya di level tertinggi Eropa dan internasional. Penyerang Arsenal itu juga telah pulih dari cedera otot yang dialaminya saat penampilan perdana pelatih asal Jerman tersebut di Amsterdam, dan kini siap untuk kembali bermain.

Adapun kejutannya terletak pada posisi Youssoufa Moukoko di peringkat kedua, mengungguli Niclas Füllkrug, meskipun penyerang Werder Bremen itu memuncaki daftar pencetak gol Liga Jerman. Klopp sebelumnya telah memanggil pemain Eintracht Frankfurt berusia 23 tahun itu ke dua pemusatan latihan sebelumnya, setelah menarik perhatian dengan penampilannya bersama klubnya.

Meski Moukoko belum menampilkan performa menonjol selama penampilan-penampilan awalnya mengenakan kostum timnas, ia mencatatkan angka-angka mengesankan bersama Frankfurt, setelah mencetak 8 gol dan menyumbang dua assist dalam 11 pertandingan resmi. Ia menjadi salah satu nama paling mencuat di Liga Jerman musim ini, yang memberinya keunggulan dalam daftar susunan Klopp menurut laporan tersebut.

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Füllkrug berada di peringkat ketiga, meskipun catatan golnya lebih baik; penyerang Werder Bremen itu mencetak 9 gol di Bundesliga, dan menambah 3 gol lainnya di Piala Jerman, menjadikannya penyerang Jerman tersubur sepanjang musim ini. Pemain berusia 33 tahun itu absen dari daftar pertama Klopp, namun ia kembali guna persiapan menghadapi Serbia dan Belanda di UEFA Nations League.

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Klopp tentukan kriteria utama pemilihannya

Klopp menegaskan bahwa performa adalah kriteria utama pemilihan, bukan usia pemain, namun sifat peran yang menanti Füllkrug dalam dua pertandingan mendatang masih belum jelas. Posisinya di belakang Havertz dan Moukoko berarti bahwa statusnya sebagai pemuncak persaingan pencetak gol tidak cukup untuk menempatkannya di depan pilihan sang pelatih. Di peringkat keempat, Klopp menempatkan Jonathan Burkardt, namun ia mencoret penyerang Eintracht Frankfurt itu dari daftar terkini. Meski mencetak dua gol dalam hasil imbang 2-2 melawan Paderborn, menurunnya produktivitas golnya dalam empat pertandingan liga sebelumnya, di mana ia tidak berhasil mencetak gol, mungkin turut berperan dalam absennya ia dari pemanggilan.

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Nick Woltemade menempati peringkat kelima, setelah melewati satu tahun yang sulit yang diselingi peminjamannya ke Juventus, sebelum ia akhirnya mencetak gol pertamanya di Liga Italia belakangan ini. Klopp menghargai kemampuan teknis dan keterampilannya mengolah bola, namun ia menilai bahwa pemain berusia 24 tahun itu perlu meningkatkan ketajamannya di depan gawang, dan ia absen dari daftar untuk pertama kalinya sejak penampilan internasional perdananya pada Juni 2025.

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Adapun Deniz Undav, kapten Stuttgart, berada di peringkat keenam, setelah performanya menurun dibandingkan musim lalu; ia hanya mencetak dua gol dalam 15 pertandingan, berbanding 25 gol dan 14 assist pada musim sebelumnya. Klopp sebelumnya telah memberitahunya secara langsung pada September bahwa pencoretannya bukanlah hal final, namun ia perlu memulihkan kebugaran fisiknya sepenuhnya.

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