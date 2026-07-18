Klopp membantah semua tuduhan palsu yang dilontarkan kepadanya: Saya akan berbicara pada hari Minggu

Jürgen Klopp, mantan pelatih Liverpool dan calon pelatih tim nasional Jerman, mengeluarkan pernyataan tegas melalui sebuah video di akun Instagram-nya, dengan tegas membantah pernyataan yang beredar di media sosial yang dikaitkan dengannya mengenai tersingkirnya Inggris dari semifinal Piala Dunia atau kritiknya terhadap strategi pelatih Inggris, Thomas Tuchel.

Klopp mengatakan dalam video tersebut: “Hari ini, saya menerima banyak pesan mengenai hal-hal di media sosial yang mengklaim bahwa saya berbicara tentang pertandingan Inggris, tentang Thomas Tuchel, strategi taktis, dan hal-hal semacam itu,” sambil menegaskan bahwa semua yang dipublikasikan “sama sekali tidak benar”.

Pelatih asal Jerman itu mengungkapkan bahwa ia belum memberikan pernyataan publik apa pun selama beberapa hari terakhir, sambil menjelaskan: “Saya tidak berbicara dengan siapa pun selama tiga, empat, atau lima hari terakhir. Kali pertama saya akan berbicara di depan umum adalah pada hari Minggu selama final Piala Dunia,” merujuk pada perannya sebagai analis untuk saluran “Magenta TV” Jerman.

Klopp juga memperingatkan para pengikutnya agar tidak begitu saja mempercayai segala sesuatu yang beredar di media sosial, sambil berkata dengan nada tegas: “Dunia ini gila. Jangan percaya semua yang kalian baca. Kali ini, apa yang dipublikasikan itu sepenuhnya salah.”

Bantahan Klopp tersebut muncul setelah beredarnya secara luas pernyataan palsu yang dikaitkan dengannya pasca kekalahan timnas Inggris dari Argentina dengan skor 2-1 pada semifinal Rabu lalu, di mana pelatihnya, Thomas Tuchel, mendapat kritik tajam karena gaya permainannya yang defensif setelah timnya unggul 1-0, sebelum Argentina mencetak dua gol di menit-menit akhir dan memastikan lolos ke final.

Klopp tidak termasuk dalam tim analis di jaringan “Magenta TV” selama pertandingan Inggris melawan Argentina, yang menegaskan bahwa mustahil baginya untuk memberikan komentar apa pun mengenai pertandingan atau penampilan Tuchel, seperti yang diklaim oleh postingan palsu tersebut.

Klopp sedang bersiap untuk mengambil alih jabatan pelatih tim nasional Jerman dalam waktu dekat, setelah karier yang penuh prestasi bersama Liverpool, di mana ia membawa klub tersebut meraih gelar Liga Champions dan Liga Primer Inggris.