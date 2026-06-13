Klopp meluapkan kemarahannya kepada FIFA: Sepak bola kini menjadi sandera "kantor-kantor ber-AC"

Dalam kritik pedas yang belum pernah terjadi sebelumnya, Jürgen Klopp, mantan manajer Liverpool, melancarkan serangan keras terhadap Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), menuduhnya telah mengubah Piala Dunia 2026 yang saat ini diselenggarakan di Amerika Utara menjadi "sandera di tangan para pengiklan"; karena jeda wajib untuk minum air yang ia gambarkan sebagai "penghalang iklan" yang mengganggu alur pertandingan.

Menurut laporan saluran televisi Jerman "ZDF", Klopp mempertegas kritik tajamnya terhadap aturan baru yang diberlakukan FIFA, menegaskan bahwa jeda-jeda ini tidak menguntungkan para pemain seperti yang diiklankan, melainkan dimanfaatkan terutama untuk menayangkan iklan komersial.

Klopp berkata: "Sepak bola menjadi sandera di tangan para pejabat yang bersembunyi di kantor ber-AC," sebelum mengarahkan kritiknya langsung ke iklan, sambil menambahkan: "Ini adalah perisai untuk melindungi para pemain, pedang mulia melawan panas, dan sangkar emas yang dibangun untuk para sponsor."

Pelatih asal Jerman itu mengajukan pertanyaan filosofis yang tajam, "Siapa yang sebenarnya diuntungkan oleh Piala Dunia? Penonton? Para pemain? Atau para pengiklan?", sebagai isyarat jelas bahwa kepentingan komersial lebih diutamakan daripada aspek olahraga dan kemanusiaan dari turnamen terpenting di dunia.

Klopp menggunakan perumpamaan yang tepat untuk menggambarkan apa yang terjadi, dengan mengatakan: "Pertandingan Piala Dunia seharusnya mengalir seperti sungai. Sebaliknya, kita membangun bendungan di tengahnya agar iklan dapat lewat," sebagai kritik terbuka terhadap pemotongan ritme pertandingan demi jeda iklan.

Pernyataan Klopp ini muncul di tengah meningkatnya kritik terhadap FIFA terkait keputusan baru yang diterapkan pada Piala Dunia 2026, yang mencakup jeda wajib selama pertandingan dengan dalih melindungi pemain dari suhu tinggi, sementara banyak pihak melihatnya sebagai kesempatan untuk menayangkan lebih banyak iklan komersial dan menghasilkan pendapatan tambahan bagi para sponsor.