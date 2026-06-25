Klopp kembali membahas Real Madrid... dan memilih kandidatnya untuk gelar Piala Dunia

Jürgen Klopp, mantan pelatih Liverpool, menolak menjawab pertanyaan mengenai spekulasi yang mengaitkannya dengan posisi pelatih Real Madrid belakangan ini.

Pelatih asal Jerman tersebut, yang merupakan salah satu tokoh terkemuka dalam dunia sepak bola Eropa selama dekade terakhir, saat ini sedang menganalisis Piala Dunia 2026 dari Amerika Serikat. Dalam wawancara dengan surat kabar "La Gazzetta dello Sport", ia memberikan jawaban yang sangat unik ketika ditanya secara langsung mengenai Real Madrid.

Pertanyaannya jelas: Apakah klub Spanyol itu pernah menjadi pilihan baginya? Alih-alih membahas detailnya, Klopp hanya tertawa sebelum mengalihkan pembicaraan.

Dia berkata sambil bercanda: “Sekarang saya menjawab pertanyaan ini, dan semua yang saya katakan sejauh ini akan hilang, dibatalkan.”

Kemudian ia menambahkan kalimat singkat namun tegas: “Ada José Mourinho… Itu bagus. Jadi, tidak ada komentar.”

Namun, ia lebih jelas saat berbicara tentang Carlo Ancelotti dan pengalamannya memimpin timnas Brasil.

Klopp tidak ragu untuk memuji pelatih asal Italia itu, yang ia anggap sebagai kandidat ideal untuk memimpin tim yang kaya akan bakat namun membutuhkan struktur organisasi yang kokoh.

Klopp menyatakan: “Jika saya orang Brasil dan ditanya tentang pelatih yang paling tepat untuk tim nasional, saya tidak akan ragu sedetik pun: Carlo.”

Bagi Klopp, pengaruh Ancelotti bisa jadi sangat menentukan bagi Brasil yang, menurutnya, memiliki “potensi luar biasa” namun membutuhkan seseorang yang benar-benar dapat mengoptimalkan potensi tersebut.

Mantan pelatih Liverpool itu menjelaskan: “Mereka kurang memiliki disiplin taktis, dan tidak ada orang yang lebih baik untuk membantu mereka berkembang… Carlo luar biasa; orang-orang Brasil beruntung.”

Pelatih asal Jerman itu juga mengungkapkan keterkejutannya terhadap level permainan secara umum di Piala Dunia ini, di mana ia menegaskan bahwa kompetisi kali ini terasa lebih terbuka, di mana tim-tim kecil bermain dengan berani, sementara tim-tim besar terpaksa harus menguasai permainan sejak awal.

Ia menyoroti adanya hasrat yang tak terkendali untuk menunjukkan diri, bermain, dan mencetak gol, tanpa ruang untuk spekulasi. Namun, Klopp tetap berpegang pada keluhannya yang lama: banyaknya pertandingan.

Ia menegaskan, “Bagi para pemain hebat pada umumnya, jumlah pertandingannya terlalu banyak.”

Selain itu, turnamen ini memiliki sisi emosional yang sulit diabaikan. Melihat negara-negara seperti Curaçao, Cape Verde, dan Haiti bersaing di Piala Dunia tampak “luar biasa” baginya, meskipun ia mengakui bahwa itu bukanlah format yang ideal baginya.

Mengenai jeda minum, yang menjadi salah satu isu kontroversial di turnamen ini, Klopp membela kegunaannya dalam kondisi yang ekstrem, namun ia mengkritik durasinya.

Di sisi olahraga, Klopp melihat Jerman sebagai kandidat terkuat untuk merebut gelar juara, dan menyoroti perkembangan tim-tim seperti Norwegia dan Jepang.

Namun, komentarnya mengenai Real Madrid-lah yang memicu kontroversi: ketika ditanya mengenai bangku cadangan Real Madrid, pelatih asal Jerman itu tertawa, mengalihkan pandangannya ke samping untuk menghindari keributan yang mungkin ditimbulkan oleh jawabannya, dan memilih untuk mengelak dari pertanyaan tersebut.