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Jurgen Klopp, pelatih timnas Jerman, berbicara mengenai pertandingan melawan Serbia yang dijadwalkan berlangsung besok, Jumat, dalam ajang UEFA Nations League, sekaligus menegaskan antusiasmenya terhadap ujian yang menanti timnya.

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Klopp, dalam konferensi pers pra-pertandingan, menyinggung suasana tidak biasa yang akan mewarnai laga ini, menyusul hanya sekitar 5 ribu anak Serbia yang diizinkan menghadiri pertandingan, akibat sanksi yang dijatuhkan kepada Federasi Sepak Bola Serbia oleh UEFA, yang melarang kehadiran penonton secara normal.

Klopp berkata sambil berkelakar soal kehadiran anak-anak di tribune: "Jadi, besok kami harus memulangkan 5 ribu anak Serbia ke rumah mereka, sementara mereka berpikir bahwa sepak bola tidak selalu berujung kemenangan, tetapi mereka akan mendapat kesempatan lain di lain waktu. Saya tidak ingin mengancam siapa pun, tetapi tujuan kami adalah memenangi pertandingan, meskipun laga ini akan digelar di hadapan anak-anak."

Mengenai laga yang dinanti ini, pelatih asal Jerman itu berkata: "Saya menantikannya. Ini adalah ujian bagi kami. Kami melakukan semua ini dengan satu tujuan akhir di depan mata, yaitu siap untuk bersaing. Pertandingan besok adalah laga kompetitif yang sesungguhnya, dan saya memperkirakan akan sangat sulit."

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Ia menambahkan: "(Pertandingan ini) akan menjadi ujian sesungguhnya untuk mengetahui di mana posisi kami saat ini, dan sejauh mana kami telah melangkah. Tentu saja kami ingin menunjukkan bahwa kami telah memanfaatkan waktu dengan baik. Kami masih punya beberapa jam untuk mewujudkannya, agar semua orang bisa melihat apa yang akan kami tampilkan di atas lapangan. Dan seperti yang saya katakan, saya menantikan pertandingan ini."

"Pencoretan Wael Mahia"

Dalam konteks lain, Klopp menyatakan ketidaksenangannya terhadap judul-judul berita yang membahas pencoretan Wael Mahia dari daftar skuad timnas Jerman untuk menghadapi Serbia, menegaskan bahwa keputusan itu tidak berarti menghukum pemain muda tersebut atau meninggalkannya, melainkan terkait dengan jumlah pemain yang diizinkan dalam daftar pertandingan.

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Klopp berkata: "Saya ingin berbicara soal Wael Mahia, karena hal ini berubah menjadi judul berita yang mengatakan bahwa ia dicoret dari daftar. Ini sangat jauh dari kenyataan yang terjadi, itu omong kosong belaka. Tentu saja kami tidak mencoretnya."

Ia menambahkan: "Saya sudah berbicara dengan Wael sebelumnya, dan selama tidak ada perubahan, ia tidak akan masuk dalam daftar pertandingan. Kami ingin ia menjalani pengalaman ini secara penuh. Ketika saya membayangkan diri saya di usia 17 tahun, dan ada yang memberi tahu saya bahwa saya bisa menjadi bagian dari tim dengan level seperti ini, saya pasti akan memanfaatkan peluang apa pun yang tersedia untuk mewujudkannya."

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Ia melanjutkan: "Inilah situasinya persis. Ia berlatih dengan luar biasa, dan dalam kondisi yang sangat baik, tetapi ia tidak dicoret. Ia ada bersama kami."

Federasi Sepak Bola Jerman sebelumnya telah mengumumkan bahwa Mahia tidak akan masuk dalam daftar pertandingan melawan Serbia, meskipun ia ikut terbang bersama rombongan timnas ke Beograd, setelah Klopp memilih daftar yang berisi 24 pemain, sementara regulasi UEFA Nations League hanya mengizinkan 23 pemain dalam daftar setiap pertandingan.

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Siapa Wael Mahia?

Wael Mahia, yang berusia 17 tahun, merupakan salah satu talenta muda paling menonjol dalam sepak bola Jerman, dan bermain di lini tengah bersama Borussia Mönchengladbach.

Mahia memegang dua kewarganegaraan, Jerman dan Maroko, tetapi ia membela timnas Jerman di level kelompok usia.

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Mahia lahir pada 31 Desember 2008, bergabung dengan akademi Mönchengladbach pada usia delapan tahun, dan berhasil memecahkan sejumlah rekor di dalam klub, setelah menjadi pemain termuda yang tampil mengenakan seragam tim dalam ajang DFB-Pokal pada Oktober 2025, sebelum menjadi pemain termuda dalam sejarah klub yang tampil di Bundesliga, ketika ia bermain melawan Wolfsburg pada Desember di tahun yang sama.