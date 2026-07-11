Klopp-Jerman, tinggal menunggu tanda tangan: kunjungan kilat para petinggi ke New York

Pertemuan resmi pertama yang cukup panjang antara Jürgen Klopp dan FederasiSepak Bola Jerman berlangsung beberapa jam yang lalu di New York. Presiden Federasi Bernd Neuendorf dan wakilnya Hans Joachim Watzke, yang sebelumnya menjabat sebagai direktur umum Borussia Dortmund yang dilatih oleh Klopp, tiba di Amerika Serikat pada sore hari kemarin dan bertemu dengan calon pelatih kepala serta agennya, Marc Kosicke, di sebuah hotel dekat bandara.





KONTRAK - Dengan kontrak hingga tahun 2030, sang pelatih telah menyetujui peran barunya sebagai pengganti Julian Nagelsmann, yang mengundurkan diri pekan lalu setelah Jerman tersingkir di babak 16 besar Piala Dunia, dikalahkan oleh Paraguay melalui adu penalti. Klopp berada di Amerika Serikat sebagai komentator untuk Magenta TV, saluran milik Telekom, dan akan tetap berada di sana hingga pertandingan final.







