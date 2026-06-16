Klopp dengan gigih membela keajaiban yang membuat Spanyol malu di Piala Dunia

Pelatih asal Jerman, Jürgen Klopp, memicu perdebatan luas dengan komentarnya mengenai hasil imbang yang mengejutkan antara Spanyol dan Cape Verde (0-0) pada putaran pertama Piala Dunia 2026.

Klopp mengatakan kepada saluran televisi Jerman MagentaTV: “Banyak yang memperkirakan Spanyol akan menang dengan mudah dan mencetak banyak gol, tetapi sepak bola tidak berjalan seperti itu, terutama di turnamen sebesar ini.”

Dalam analisisnya mengenai pertandingan antara Spanyol dan Cape Verde, pelatih asal Jerman itu memuji penampilan heroik timnas Cape Verde—negara ketiga termuda yang pernah berpartisipasi dalam sejarah Piala Dunia—yang mampu menahan 27 tembakan dari Spanyol.

Klopp mengatakan: “Babak pertama Piala Dunia ini adalah yang paling mendebarkan; tim Cape Verde bermain dengan gaya pertahanan yang kompak dan terorganisir, sesuatu yang benar-benar mengesankan.”

Ia menambahkan: “Banyak orang tidak mengharapkan penampilan seperti ini dari Cape Verde, dan banyak pula yang memperkirakan Spanyol akan menang dengan mudah, tetapi semua tim memiliki potensi dan tujuannya adalah untuk menang.”

Perlu dicatat bahwa Jürgen Klopp saat ini menjabat sebagai Presiden Sepak Bola Global di Grup Red Bull, sementara ia terus menyajikan analisis langsung dan blak-blakan yang dinantikan oleh jutaan penggemar sepak bola.