Di saat dunia menanti El Clasico antara Barcelona dan Real Madrid, Jurgen Klopp memecah kebisuannya untuk mengungkap kecenderungannya secara terang-terangan, melayangkan pukulan moral kepada Real Madrid jelang laga di Camp Nou, dan menegaskan bahwa ia akan menyaksikan pertandingan tersebut sebagaimana ia menontonnya di setiap fase hidupnya.

Pelatih timnas Jerman itu memanfaatkan jeda antara dua pertandingan Bayern Munich dan Arsenal di Liga Champions Eropa untuk mengungkap sikapnya terhadap El Clasico yang dinanti pada Minggu mendatang antara Barcelona dan Real Madrid di Stadion Camp Nou.

Mantan pelatih Liverpool itu menegaskan bahwa pertandingan Barcelona dan Real Madrid adalah peristiwa yang tak boleh dilewatkan, dengan mengatakan: "Tentu saja saya akan menyaksikan El Clasico antara Barcelona dan Real Madrid, saya telah menonton pertandingan ini di setiap fase hidup saya."

Klopp mengakui, dalam pernyataan yang dikutip surat kabar Spanyol "Sport", bahwa kebesaran persaingan ini menjadikannya pertandingan esensial bagi setiap penggemar sepak bola, seberapa pun pengalamannya.

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Ketika ditanya tentang preferensi historisnya, Klopp mengejutkan semua orang dengan pengakuan terus terang, di mana ia mengungkap bahwa dirinya cenderung mendukung Barcelona di masa lalu karena gaya bertahan Real Madrid.

Ia berkata: "Dahulu saya lebih menjadi penggemar Barcelona karena saya menentang tindakan Pepe dan para bek Real Madrid lainnya," merujuk pada era di mana bek asal Portugal itu terkenal dengan tekel-tekel keras.

Siapa yang akan didukung Klopp di El Clasico?

Meski keseimbangan kekuatan dalam sepak bola Spanyol berubah seiring tahun, Klopp menegaskan bahwa ia masih mendukung Barcelona, tetapi kali ini dengan logika teknis murni.

Ia menambahkan: "Hari ini saya mendukung tim terbaik, dan melihat situasi saat ini, kemungkinan besar tim itu adalah Barcelona," menganggap tim Catalan tersebut sebagai kandidat terkuat untuk menang pada Minggu mendatang.

El Clasico akan memiliki cita rasa Jerman yang khusus, karena setelah Antonio Rudiger pensiun dari level internasional, Karim Adeyemi akan menjadi satu-satunya pemain Jerman dalam pertandingan itu yang mengenakan kostum Barcelona.

Klopp menegaskan bahwa ia akan mengamati sayap kiri Barcelona dari dekat, memuji adaptasinya yang sempurna dengan gaya Hansi Flick, dan peningkatannya yang menonjol dalam beberapa pekan terakhir, setelah kembali ke timnas selama jeda internasional terakhir usai mengembalikan performanya, setelah absen dari Piala Dunia 2026 karena minimnya penampilan bersama Dortmund.

Pernyataan Klopp datang pada momen yang kontras bagi kedua tim, di mana Real Madrid menyajikan hasil terbaiknya musim ini meski performanya belum meyakinkan semua orang, sementara Barcelona memasuki El Clasico setelah menerima kekalahan pertamanya musim ini.



