Jürgen Klopp, pelatih kepala timnas Jerman, mengungkap bahwa kiper Bayern Munich, Jonas Urbig, akan tampil sebagai starter menghadapi Serbia besok Kamis, pada matchday ketiga UEFA Nations League, di Stadion Allianz Arena di Munich.

Dalam konferensi pers pra-pertandingan hari Rabu ini, Klopp ditanya mengenai identitas kapten timnas Jerman menghadapi Serbia, di tengah absennya Joshua Kimmich sesuai strategi sang pelatih Jerman untuk memberikan kesempatan kepada sejumlah wajah baru dan muda, dan ia pun menjawab: "Siapa yang memiliki jumlah pertandingan internasional terbanyak di antara para pemain starter, dialah yang akan mengenakan ban kapten besok. Kalian boleh bertanya, tetapi saya tidak akan mengungkap susunan pemain inti sekarang. Kalian bisa mencarinya sendiri."

Ia menambahkan sambil bercanda: "Satu-satunya hal yang bisa saya katakan adalah bahwa Jonas Urbig tidak akan mengenakan ban kapten pada pertandingan internasional pertamanya."

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Mengenai timnas Serbia, Klopp berkata: "Gaya main Serbia tidak akan jauh berbeda dari yang ditampilkan Yunani. Yang membuat Serbia sangat sulit adalah pengalaman mereka. Mereka juga memiliki beberapa pemain istimewa. Mereka mengetahui segala trik permainan, jadi kami harus siap untuk itu. Mereka memiliki mentalitas khusus."

Ia menambahkan: "Ini bukan periode terbaik bagi sepakbola Serbia, tetapi para pemain mengetahui apa yang menjadi taruhannya, dan mereka telah berjuang untuk satu sama lain. Tim yang bertahan dengan menarik diri jauh ke belakang menjadi tantangan besar bagi lawan mana pun, dan pada tahap perkembangan mana pun."

Postingan Rasis

Menjawab pertanyaan mengenai postingan-postingan rasis yang menyerang timnas Jerman melalui media sosial selama beberapa hari terakhir, yang mengeklaim bahwa tim tersebut tidak cukup "Jerman", Klopp berkata: "Saya tidak melihatnya. Menurut saya, sama sekali tidak ada alasan untuk memberikan perhatian apa pun kepada orang-orang itu. Saya tidak punya banyak waktu untuk kebodohan di dunia nyata, begitu pula di media sosial."

Ia melanjutkan: "Masalah besar dalam hidup kita adalah bahwa semua orang bisa mengungkapkan pendapatnya di jejaring media sosial. Orang-orang mengucapkan omong kosong, itu gila. Kelompok kami tidak bisa lebih bersatu lagi. Dan dunia bisa belajar satu atau dua hal dari ruang ganti olahraga."

Jerman berupaya meraih kemenangan pertamanya di bawah kepemimpinan pelatih baru, Jürgen Klopp, setelah bermain imbang pada matchday pertama di kandang Belanda (1-1), lalu kalah mengejutkan dari tamunya Yunani (1-0) pada matchday kedua.

Jerman menempati peringkat ketiga di Grup 2 UEFA Nations League dengan satu poin, sementara Yunani memuncaki klasemen dengan 6 poin, di depan Belanda yang berada di posisi kedua dengan 4 poin, sedangkan Serbia berada di dasar klasemen tanpa poin.



