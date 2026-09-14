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Liverpool FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

"Klausul tersembunyi yang mengubah keadaan": Terungkap kejutan besar dalam kontrak peminjaman Araujo ke Liverpool

Transfers
Liverpool vs Tottenham Hotspur
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Sevilla
Barcelona
LaLiga
R. Araujo
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Uruguay

Transfer yang menguntungkan

Fabrizio Romano, pakar bursa transfer, mengungkap kejutan besar dalam kontrak pemain asal Uruguay Ronald Araujo, bek Barcelona yang dipinjamkan ke Liverpool.

Araujo bergabung ke Liverpool pada periode bursa transfer musim panas lalu, dalam kesepakatan peminjaman dari Barcelona, setelah perannya menurun dalam perhitungan pelatih Hansi Flick.

Banyak laporan membantah adanya klausul hak pembelian dalam kontrak peminjaman tersebut, dan bahwa nasib pemain itu akan berada di tangan Barcelona setelah musim berjalan.

Namun Fabrizio Romano mengatakan bahwa Liverpool memiliki opsi senilai 55 juta euro untuk merekrut Ronald Araujo secara permanen musim panas mendatang, sehingga mengoreksi laporan-laporan sebelumnya yang menyebut tidak adanya klausul semacam itu.

Romano menyatakan kepada situs CaughtOffside: "Ada klausul opsi pembelian untuk Liverpool, dan nilainya 55 juta euro."

Ia memuji kesepakatan tersebut sebagai salah satu transfer yang paling tidak mendapat apresiasi yang cukup pada musim panas, seraya menambahkan: "Liverpool sangat senang merekrut Ronald Araujo."

Araujo dengan cepat menjadi pemain inti di Liverpool, tampil menonjol di posisi bek tengah dan bek kanan sejak kepindahannya dalam status pinjaman.

Barcelona diperkirakan akan menyambut baik penjualan permanen pada tahun depan, mengingat posisi pemain asal Uruguay itu menurun di mata Hansi Flick sebelum kepergiannya.

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