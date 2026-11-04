Seperti diungkap Sport Bild, penyerang asal Inggris itu memastikan kontrak pertamanya, yang ditandatangani pada musim panas 2023, memuat klausul yang mewajibkan klub pemegang rekor gelar juara Jerman tersebut membayarnya bonus lebih dari satu juta euro jika ia memenangi penghargaan individu paling bergengsi dalam sepak bola.

Kane menang dengan selisih yang sangat tipis atas Kylian Mbappe dari Real Madrid dalam penganugerahan pada akhir Oktober. Lamine Yamal dari FC Barcelona menempati posisi ketiga. Sementara itu, mantan klubnya, Tottenham Hotspur, tidak menerima pembayaran tambahan. Kabarnya, tidak ada kesepakatan semacam itu, meski perjanjian serupa tidak jarang dibuat dalam transfer lain dengan nilai sebesar ini.

Selain klausul Ballon d'Or, menurut laporan tersebut, Kane menerima bonus lain atas pencapaian khusus, tetapi besaran masing-masing bonus tidak dijelaskan lebih lanjut. Ia mendapat bonus sebagai pencetak gol terbanyak Bundesliga, yang diraihnya setiap tahun sejak kepindahannya, sebagai pencetak gol terbanyak Liga Champions pada musim 2023/24, serta saat meraih Sepatu Emas untuk pemain dengan gol terbanyak di Eropa. Pemain berusia 33 tahun itu telah dua kali memenangi trofi tersebut, yang terakhir berkat 61 golnya pada musim lalu. Sebelumnya, hanya Gerd Müller dan Robert Lewandowski yang pernah meraih penghargaan itu lebih dari sekali saat mengenakan seragam Bayern.

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Apa yang akan terjadi pada Ballon d'Or? Harry Kane ungkap rencananya

Bayern merayakan penyerahan Sepatu Emas tak lama sebelum gala Ballon d'Or dan menyiarkan acara itu secara internasional agar 100 jurnalis olahraga yang berhak memilih pemenang penghargaan tersebut turut menyaksikannya. Upaya itu berhasil.

"Saya punya ruang trofi di rumah, dan trofi itu berada di sana saat ini," kata Kane kepada Sport Bild, lalu mengungkapkan: "Saya akan berbicara dengan klub tentang apakah kami ingin menempatkan Ballon d'Or di museum Bayern. Menurut saya, di sanalah tempatnya. Dengan begitu, para suporter juga bisa melihatnya."

Sementara itu, Kane hampir memperpanjang kontraknya bersama Bayern yang akan habis pada musim panas. "Saya rasa tinggal menunggu beberapa hari," katanya dalam konferensi pers menjelang laga Liga Champions melawan Atletico di Madrid. Kontrak baru itu dikabarkan akan berlaku hingga 2029.