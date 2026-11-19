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Sejumlah laporan media mengungkap adanya klausul rahasia yang menjadi alasan sebenarnya di balik kegagalan Firas Al-Buraikan, penyerang Al-Ahli dan timnas Arab Saudi, meraih penghargaan Pemain Terbaik Asia 2026, meski semua pihak menjagokannya sebagai pemenang.

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Malam penganugerahan pemain terbaik Asia digelar hari ini, Kamis, di Aksra Theatre King Power, Bangkok, ibu kota Thailand, yang juga pernah menjadi tuan rumah acara tersebut pada 2017. Penghargaan dibagikan dalam 19 kategori berbeda.

Salah satu penghargaan yang diserahkan dalam acara tersebut adalah Pemain Terbaik Asia. Firas Al-Buraikan bersaing memperebutkannya dengan rekan senegaranya, Salem Al-Dawsari, kapten Al-Hilal dan timnas Arab Saudi, serta pemain Iran Alireza Beiranvand, penjaga gawang Tractor.

Alireza Beiranvand akhirnya keluar sebagai Pemain Terbaik Asia untuk pertama kalinya sepanjang kariernya , berkat penampilannya bersama Tractor dan timnas Iran sepanjang tahun ini.

Keberhasilan Beiranvand memicu perdebatan mengenai kelayakannya. Pasalnya, semua pihak memperkirakan Firas Al-Buraikan akan meraih penghargaan tersebut untuk pertama kalinya, setelah tampil impresif bersama Al-Ahli dan timnas Arab Saudi sepanjang tahun ini.

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Namun, surat kabar Arab Saudi Arriyadiyah mengungkap adanya klausul rahasia yang menyebabkan Firas Al-Buraikan gagal meraih penghargaan itu. Klausul tersebut berkaitan dengan hak komite teknis yang diketuai pria Skotlandia Andy Roxburgh untuk memilih satu pemain tambahan di setiap pertandingan Liga Champions Elite AFC dan memberinya poin tambahan, yang jumlahnya lebih kecil dari 15 poin yang didapat peraih penghargaan pemain terbaik pertandingan.

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Berkat klausul ini, Alireza Beiranvand mengumpulkan banyak poin yang membantunya dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Asia 2026, setelah mencatatkan nirbobol dalam 5 dari 8 pertandingan fase liga Liga Champions Elite AFC.

Surat kabar tersebut menyebutkan bahwa Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) tidak mengungkap klausul ini dan sengaja merahasiakannya demi menjaga unsur misteri dan ketegangan dalam persaingan memperebutkan penghargaan hingga pengumuman pemenang.

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Firas Al-Buraikan sebelumnya membawa Al-Ahli menjuarai Liga Champions Elite AFC untuk kedua kalinya dalam sejarah klub, sekaligus yang kedua secara beruntun, setelah mengalahkan wakil Jepang Machida Zelvia dengan skor 1-0 di partai final.

Pemain berusia 26 tahun itu menjadi penentu di turnamen tersebut. Ia masuk sebagai pemain pengganti di laga final sebelum mencetak gol kemenangan dramatis pada menit keenam perpanjangan waktu.

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Sebaliknya, Alireza Beiranvand gagal membawa Tractor meraih kejayaan di level kontinental. Timnya tersingkir dari Liga Champions Elite AFC di babak 16 besar setelah kalah tiga gol tanpa balas dari wakil Uni Emirat Arab Shabab Al-Ahli.

Ironisnya, Beiranvand justru menjadi penyebab utama tersingkirnya Tractor dari turnamen tersebut, setelah menerima kartu merah pada menit ke-52 pertandingan.