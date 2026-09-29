Mimpi Barcelona masih tersimpan dalam benak Cesc Fabregas, bahkan saat ia terus menuliskan babak baru dalam perjalanan kepelatihannya bersama Como. Pelatih asal Spanyol itu berhasil membawa klub Italia tersebut meraih pencapaian bersejarah, setelah turut mengantarkan kembalinya klub ke Serie A Italia usai absen selama 21 tahun, lalu membimbing mereka musim lalu untuk lolos ke Liga Champions Eropa untuk kali pertama dalam sejarah klub, sehingga ia menjadi salah satu nama paling menonjol dalam sejarah klub tersebut.

Meski Fabregas, yang berusia 39 tahun, terikat kontrak dengan Como hingga Juni 2028, kontrak barunya memuat klausul khusus yang memungkinkannya pergi dengan syarat finansial yang sangat mudah apabila menerima tawaran dari salah satu klub lamanya: "Barcelona, Arsenal, atau Chelsea".

Menurut jurnalis Gianluca Di Marzio dari jaringan "Sky Sports", Fabregas memastikan pencantuman syarat ini dalam kontraknya, guna memberinya ruang gerak jika pintu terbuka di salah satu dari ketiga klub yang pernah ia bela sepanjang kariernya.

Kendati demikian, pelatih Spanyol itu menjalani suasana stabil dan bahagia di Como, setelah menolak sejumlah tawaran pada musim panas lalu, dengan hanya membuka pintu bagi ketiga klub yang kontraknya memuat syarat-syarat khusus terkait mereka, demikian menurut surat kabar Spanyol "Marca".









Melatih Barcelona tetap menjadi salah satu ambisi besar Fabregas, namun mewujudkan mimpi ini tampaknya belum akan terjadi dalam waktu dekat, di tengah bertahannya Hansi Flick sebagai nakhoda tim pelatih klub Catalan tersebut.

Barcelona sendiri telah memperpanjang kontrak Flick pada Mei lalu hingga Juni 2028, dengan opsi perpanjangan untuk satu musim tambahan. Kontrak tersebut ditetapkan untuk jangka waktu yang terbatas berdasarkan keinginan pelatih Jerman itu yang lebih menyukai kontrak jangka pendek, meski Joan Laporta ingin memastikan keberlangsungannya untuk periode yang lebih panjang.

Dengan demikian, tampaknya Fabregas akan melanjutkan proyeknya di Como pada periode mendatang, sementara "mimpi untuk duduk di bangku cadangan Camp Nou tertunda hingga pemberitahuan lebih lanjut".