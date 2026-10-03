Kepulangan bintang asal Portugal, Joao Felix, ke sepakbola Eropa serta keinginannya untuk kembali ke klub Barcelona kini menghadapi rintangan baru.

Surat kabar "Sport" menyebutkan bahwa pemain Portugal itu ingin kembali ke Eropa setelah berakhirnya petualangannya bersama Al Nassr Saudi, dan bahwa tujuan utamanya adalah kembali ke Barcelona, tempat ia pernah bermain dengan status pinjaman pada musim 2023-2024.

Namun, situs 365Scores menegaskan bahwa kontrak yang ditandatangani Felix bersama Al Nassr memuat klausul yang memungkinkan klub Saudi tersebut memperpanjang kontraknya secara sepihak.

Menurut informasi yang dirilis 365Scores, Al Nassr dapat mengaktifkan perpanjangan ini tanpa perlu memperoleh tanda tangan baru dari Joao Felix, dengan syarat terpenuhinya ketentuan yang telah ditetapkan dalam kontrak yang sebelumnya disetujui oleh pemain Portugal tersebut.

Klausul tersebut mencakup aspek-aspek seperti durasi perpanjangan, kompensasi finansial, dan tenggat waktu yang ditetapkan untuk pelaksanaannya. Dengan demikian, klub Saudi itu memiliki instrumen yang memungkinkan mereka mempertahankan sang penyerang hingga setelah musim panas 2027.

365Scores menyebutkan bahwa manajemen klub Al Nassr berniat menggelar pertemuan dalam waktu dekat dengan Jorge Mendes untuk membahas kelanjutan karier pemain Portugal tersebut.

Sementara itu, Sport menyoroti, "Diyakini bahwa Jorge Mendes telah memberitahu klub Catalan tersebut mengenai keinginan kliennya, Joao Felix, untuk kembali ke stadion Camp Nou sebagai pemain bebas transfer".

Di Camp Nou, mereka mengetahui keinginan Joao Felix, namun kepulangannya bukanlah prioritas saat ini. Pemain Portugal yang memulai sebagian besar laganya dari sisi kiri dengan kecenderungan bergerak ke area tengah ini akan berada di belakang Gordon dan Karim Adeyemi, yang karakteristik keduanya lebih sesuai dengan apa yang dicari Flick di posisi tersebut.