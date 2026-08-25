Klausul mengejutkan membelenggu Benzema: Hengkang dari Arab Saudi membuatnya harus membayar 330 juta riyal

Kasus Karim Benzema kini tak lagi sekadar berkas olahraga antara seorang pemain dan klub barunya, melainkan telah berubah menjadi persamaan finansial rumit yang bisa memaksa bintang Prancis itu untuk menghitung ulang segalanya secara total; sebab di balik layar ada kontrak lain yang bernilai ratusan juta dan menempatkannya di hadapan dua pilihan tanpa ada yang ketiga: bertahan di Arab Saudi atau kehilangan kekayaan.

Surat kabar "Asharq Al-Awsat" mengungkap detail menarik dalam kontrak lain milik Benzema, yang nilainya mencapai 23 juta dolar per tahun, atau setara dengan 86,25 juta riyal Saudi, dan berlaku hingga tahun 2030. Dengan menghitung nilai sisa dari kontrak ini terhitung sejak September mendatang hingga 30 Juni 2030, jumlahnya mencapai sekitar 88,2 juta dolar, atau hampir 330,6 juta riyal Saudi.

Kejutan terbesar terletak pada klausul rahasia yang tercantum dalam kontrak ini, yang melarang Benzema bermain di luar Arab Saudi selama masa berlakunya. Apabila ia pindah ke klub mana pun di luar Kerajaan dan bermain bersamanya, maka kontrak ini akan dibatalkan seketika, yang berarti keputusan meninggalkan Liga Roshn bisa membuatnya kehilangan kontrak yang nilainya melebihi 330 juta riyal.

Sumber-sumber menjelaskan bahwa kontrak ini terkait dengan peran-peran promosi yang dijalankan Benzema untuk sepak bola Arab Saudi dan acara-acara yang berkaitan dengannya sejak kedatangannya ke Kerajaan sebagai pemain di barisan Al-Ittihad, dan ini adalah jalur yang sama yang dijalani oleh pemain Portugal, Cristiano Ronaldo.

Klausul ini menempatkan Benzema di hadapan perhitungan yang cermat dan sama sekali berbeda mengenai masa depannya, terutama setelah negosiasinya dengan Al-Hilal tersendat. Sebab, jika hubungannya dengan sang juara berakhir, penyerang Prancis itu mungkin terpaksa mencari klub lain di dalam Liga Arab Saudi, bahkan meski dengan kontrak yang lebih rendah dari kontraknya saat ini bersama Al-Hilal, semata-mata demi mempertahankan kontrak promosinya yang besar dan berlaku hingga 2030, atau ia harus meninjau ulang dan menerima opsi Al-Hilal.

Dari sisi olahraga, sumber-sumber "Asharq Al-Awsat" menegaskan bahwa Benzema hingga kini menolak gagasan untuk didaftarkan hanya dalam daftar Asia Al-Hilal, yang memberinya kesempatan untuk tampil di Liga Champions Elite Asia, Piala Raja, dan Piala Super Arab Saudi, tanpa tampil di Liga Roshn.

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Dengan demikian, tampaknya ada tiga jalur di hadapan Benzema tanpa ada yang keempat: bisa saja sepakat dengan Al-Hilal untuk memutus kontrak secara damai dan pindah ke klub Arab Saudi lain, atau menerima untuk melanjutkan bersama Al-Hilal hanya dalam daftar Asia, sementara opsi hengkang ke luar Kerajaan akan menjadi yang paling mahal, di mana ia akan kehilangan lebih dari 330 juta riyal karenanya.