Transfer pemain asal Pantai Gading, Yan Diomande, ke Real Madrid bukan sekadar kesepakatan rekor yang memecahkan angka sebelumnya dalam sejarah klub Leipzig setelah mencapai nilai 125 juta euro, tetapi juga mengandung dalam rinciannya sebuah klausul khusus yang dapat memberikan keuntungan tambahan bagi klub Jerman itu pada periode mendatang.

Diomande yang berusia 19 tahun berpindah ke Real Madrid dalam sebuah kesepakatan yang menjadi termahal dalam sejarah Leipzig, namun klub Jerman itu berhasil mengamankan keuntungan tambahan dalam kesepakatan tersebut, yaitu berupa pertandingan penghormatan yang mempertemukan kedua tim di Leipzig.

Menurut informasi surat kabar "Bild" Jerman, kesepakatan transfer Diomande ke Real Madrid mencakup persetujuan untuk menggelar pertandingan penghormatan antara kedua klub di Leipzig, sebuah klausul yang biasa disertakan klub Jerman itu dalam sejumlah kesepakatan besarnya.

Ini bukanlah kali pertama Leipzig memperoleh keistimewaan semacam ini, sebab kesepakatan transfer sejumlah pemain terkemuka sebelumnya juga mencakup pertandingan persahabatan yang disepakati secara kontraktual melawan klub-klub besar Eropa.

Kesepakatan-kesepakatan ini mencakup pertandingan melawan Manchester City setelah kepindahan Josko Gvardiol pada 2023, dan satu lagi melawan Barcelona setelah kepergian Dani Olmo pada 2024, ditambah pertandingan melawan Manchester United setelah kepindahan Benjamin Sesko pada 2025. Sebelumnya, kepindahan Julian Nagelsmann ke Bayern Munich pada 2021 juga mencakup kesepakatan serupa.

Jadwal masih belum diketahui

Real Madrid dijadwalkan akan menjalani pertandingan penghormatan melawan Leipzig, tetapi jadwalnya belum ditentukan hingga saat ini.

Di sisi lain, klub Jerman itu akan menghadapi pemegang rekor jumlah gelar Liga Champions Eropa terbanyak pada musim panas ini, dalam rangka persiapan menyongsong musim baru, karena mereka akan menjalani pertandingan melawan Real Madrid sebagai ujian terakhir sebelum musim dimulai.

Pada tanggal 15 Agustus, akan digelar pertandingan lain melawan salah satu klub besar di kota Munich, sementara jadwal laga melawan Real Madrid masih belum diketahui.

Kesepakatan ini membawa kabar gembira lain bagi klub Leipzig, karena klub Jerman itu dijamin mendapatkan kompensasi yang diperkirakan sekitar 1,3 juta euro apabila tidak tercapai jadwal yang sesuai untuk menggelar pertandingan penghormatan tersebut.

Jumlah ini kira-kira setara dengan pendapatan yang seharusnya dapat diraih Leipzig dari pertandingan itu, baik melalui penjualan tiket maupun pemasukan dari layanan tamu (hospitality).

Dengan demikian, Leipzig mengamankan keuntungan finansial tambahan bagi dirinya apabila pertandingan tidak jadi digelar, tanpa kehilangan nilai ekonomi yang diperkirakan akan dihasilkan dari laga tersebut di atas lapangan.

Syarat ini tidak ditambahkan ke nilai transfer

Jumlah kompensasi sekitar 1,3 juta euro itu tidak dianggap sebagai biaya tambahan atas kesepakatan transfer Diomande, melainkan termasuk dalam bonus dan insentif yang terkait dengan kesepakatan tersebut.

Nilai total transfer ini bisa saja meningkat menjadi 140 juta euro apabila syarat-syarat yang berkaitan dengan performa pemain dan kesuksesannya bersama Real Madrid terpenuhi.

Di sisi lain, kontrak transfer Diomande tidak mencakup klausul apa pun yang memberi Leipzig persentase dari nilai penjualan kembali pemain di masa depan.

Dengan demikian, klub Jerman itu hanya mencukupkan diri dengan memperoleh nilai transfer yang besar, di samping insentif yang terkait dengan perjalanan karier pemain, serta klausul khusus mengenai pertandingan penghormatan.

Diomande menjadi duta Red Bull

Hubungan Diomande dengan sistem Red Bull tidak berhenti pada kepindahannya dari Leipzig ke Real Madrid, sebab pemain asal Pantai Gading itu berada dalam radar perusahaan minuman berenergi tersebut bahkan sebelum pertandingan penghormatan itu terlaksana.

Bersamaan dengan kepindahannya ke Real Madrid, Diomande diikat kontrak selama tiga tahun untuk menjadi duta merek dagang milik perusahaan Red Bull, sebuah langkah yang mencerminkan posisi yang telah diraih pemain tersebut di usia muda.

Diomande saat ini dipandang sebagai salah satu bakat menyerang muda paling menonjol di sepak bola dunia, setelah menarik perhatian berkat perkembangannya yang pesat dan penampilan-penampilannya yang mengesankan.

Apabila pemain asal Pantai Gading itu melanjutkan perjalanan kariernya yang menanjak bersama Real Madrid, maka Red Bull telah mengamankan salah satu duta merek dagangnya yang paling menonjol pada tahun-tahun mendatang, tetapi kali ini dengan mengenakan jersey Los Blancos alih-alih jersey Leipzig.

Dengan demikian, Diomande bergabung dengan daftar pemain-pemain terkemuka yang terikat dengan merek dagang tersebut, di antaranya pemain Brasil Neymar, dan Xavi Simons, pemain Tottenham Hotspur, di samping pemain Hungaria Dominik Szoboszlai, pemain Liverpool.