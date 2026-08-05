Bintang Mesir, Mohamed Salah, resmi merampungkan transfernya ke klub Turki, Trabzonspor, pada hari Rabu ini, untuk memulai babak baru dalam perjalanan kariernya.

Salah meninggalkan Liverpool pada akhir musim lalu, setelah 9 tahun di dalam benteng Anfield yang dipenuhi dengan berbagai pencapaian individu maupun kolektif.

Trabzonspor menjadi klub ketujuh dalam perjalanan karier Salah, setelah El Mokawloon, Basel, Chelsea, Fiorentina, Roma, dan Liverpool.

Di sisi lain, surat kabar Turki "AKSAM" mengungkap detail kontrak Salah dengan Trabzonspor, seraya menyebut bahwa bintang Mesir itu menandatangani kontrak berdurasi dua tahun dengan klub Turki tersebut.

Surat kabar itu menambahkan bahwa Salah akan menerima gaji tahunan sebesar 17 juta euro bersama Trabzonspor.

Disebutkan pula adanya klausul menonjol dalam kesepakatan tersebut yang menetapkan bahwa Salah akan memperoleh 20% dari hasil penjualan produk yang mengusung nama atau gambarnya oleh klub.

Perlu dicatat bahwa Salah sempat menjalani negosiasi dengan Besiktas pada awal bursa transfer musim panas kali ini, tetapi ia tidak bergabung karena adanya perbedaan mengenai hal-hal finansial dalam kontrak.