Goal.com
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
TOPSHOT-FBL-TUR-SUPERLIG-TRABZONSPORAFP

Diterjemahkan oleh

Klausul menarik: detail kontrak Salah dengan Trabzonspor

Transfers
M. Salah
Trabzonspor
Mesir
Turki

Bintang Mesir teken kontrak untuk dua musim

Bintang Mesir Mohamed Salah resmi menuntaskan transfernya ke klub Turki Trabzonspor pada hari Rabu ini, untuk memulai babak baru dalam kariernya di dunia olahraga.

Salah meninggalkan Liverpool pada akhir musim lalu, setelah 9 tahun berada di dalam benteng Anfield yang penuh dengan pencapaian individu maupun kolektif.

Trabzonspor menjadi klub ketujuh dalam perjalanan karier Salah setelah El Mokawloon, Basel, Chelsea, Fiorentina, Roma, dan Liverpool.



Super Lig
Kasimpasa crest
Kasimpasa
KAS
Trabzonspor crest
Trabzonspor
TRS

Di sisi lain, surat kabar Turki "AKSAM" mengungkap rincian kontrak Salah dengan Trabzonspor, dengan menyebutkan bahwa bintang Mesir tersebut menandatangani kontrak berdurasi dua tahun dengan klub Turki itu.

Surat kabar itu menambahkan bahwa Salah akan menerima 17 juta euro sebagai gaji tahunan bersama Trabzonspor.

Disebutkan pula adanya klausul mencolok dalam kesepakatan tersebut yang menyatakan bahwa Salah akan memperoleh 20% dari hasil penjualan produk yang mencantumkan nama atau gambarnya oleh klub.

Perlu diketahui bahwa Salah sempat menjalani negosiasi dengan Besiktas pada awal bursa transfer musim panas ini, namun ia tidak bergabung karena adanya perbedaan mengenai hal-hal finansial dalam kontrak.

Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google