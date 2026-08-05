Klausul menarik: detail kontrak Salah dengan Trabzonspor

Bintang Mesir Mohamed Salah resmi menuntaskan transfernya ke klub Turki Trabzonspor pada hari Rabu ini, untuk memulai babak baru dalam kariernya di dunia olahraga.

Salah meninggalkan Liverpool pada akhir musim lalu, setelah 9 tahun berada di dalam benteng Anfield yang penuh dengan pencapaian individu maupun kolektif.

Trabzonspor menjadi klub ketujuh dalam perjalanan karier Salah setelah El Mokawloon, Basel, Chelsea, Fiorentina, Roma, dan Liverpool.









Di sisi lain, surat kabar Turki "AKSAM" mengungkap rincian kontrak Salah dengan Trabzonspor, dengan menyebutkan bahwa bintang Mesir tersebut menandatangani kontrak berdurasi dua tahun dengan klub Turki itu.

Surat kabar itu menambahkan bahwa Salah akan menerima 17 juta euro sebagai gaji tahunan bersama Trabzonspor.

Disebutkan pula adanya klausul mencolok dalam kesepakatan tersebut yang menyatakan bahwa Salah akan memperoleh 20% dari hasil penjualan produk yang mencantumkan nama atau gambarnya oleh klub.

Perlu diketahui bahwa Salah sempat menjalani negosiasi dengan Besiktas pada awal bursa transfer musim panas ini, namun ia tidak bergabung karena adanya perbedaan mengenai hal-hal finansial dalam kontrak.