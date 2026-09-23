Klausul kontrak khusus: Jürgen Klopp bikin Said El Mala kebanjiran uang

Seperti dilaporkan Sport Bild, pemain 20 tahun itu memiliki klausul khusus dalam kontraknya di 1. FC Köln yang menjaminnya bonus untuk penampilan bersama tim nasional Jerman.

Pelatih tim nasional Jürgen Klopp memanggil El Mala ke skuad keduanya untuk laga Nations League melawan Serbia (1 Oktober) serta Yunani (4 Oktober). Peluangnya cukup besar bahwa pemain ofensif Effzeh itu setidaknya akan bermain dalam salah satu dari dua pertandingan tersebut.

Jika itu benar-benar terjadi, El Mala di satu sisi bisa menantikan pencairan bonus satu kali dan di sisi lain kenaikan gaji pokoknya.

Menurut informasi Sport-Bild, pemain 20 tahun itu akan menerima jumlah tetap sebesar 100.000 euro dari klubnya saat menjalani debut untuk tim nasional senior, selain itu gajinya yang saat ini sekitar tiga juta euro per tahun akan terus meningkat seiring penampilan berikutnya dengan seragam DFB - misalnya pada penampilan kelima dan kesepuluh.

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Dengan mitra mana saja Said El Mala bekerja sama?

Kelonggaran finansial semacam itu diberikan kubu Köln kepada El Mala untuk meyakinkannya agar memperpanjang kontrak pada musim panas lalu. Meski ada beberapa klub top yang tertarik - di antaranya klub-klub dari Premier League, BVB, serta RB Leipzig yang mengincar pemain 20 tahun itu - mereka sepakat melanjutkan kerja sama hingga 2031. Disebutkan tidak ada klausul pelepasan dalam kontrak El Mala, sehingga Köln bisa dengan bebas menegosiasikan nilai transfer dengan peminat di masa depan.

Selain pembayaran dari klub, El Mala juga disebut telah menyepakati kenaikan serupa dengan mitra-mitra sponsornya. Dari pemasok perlengkapan Nike, ia tampaknya akan mendapat tambahan 175.000 euro untuk debut di tim Jerman. Tambahan berikutnya: setiap lima penampilan, pemain ofensif itu menerima ekstra 120.000 euro. Jumlah dasar dalam kontrak hingga 2032 itu disebut berada di angka 350.000 euro pada musim ini.

El Mala juga akan menerima bonus setelah penampilan pertamanya bersama DFB dari pengembang video game EA Sports, produsen kartu koleksi Topps, serta peritel bahan makanan Rewe.