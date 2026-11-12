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Menurut Ruhr Nachrichten, Borussia Dortmund telah mengamankan hak atas bagian dari hasil penjualan kembali pemain pinjamannya, Yan Couto. Selain itu, Como 1907 memiliki opsi pembelian untuk musim panas mendatang.

Para petinggi BVB memantau dengan saksama situasi pemain berusia 24 tahun itu di Serie A. Dalam negosiasi dengan klub Italia tersebut, mereka telah mengantisipasi kemungkinan transfer permanen.

Klub yang dilatih Cesc Fabregas memang memiliki hak yang tercantum dalam kontrak untuk mempermanenkan bek kanan itu setelah musim berakhir dengan biaya transfer antara 20 juta dan 22 juta euro. Namun, menurut laporan tersebut, BVB akan kembali mendapat keuntungan finansial jika Como menjualnya lagi di kemudian hari, meski besaran persentasenya tidak disebutkan.

Menurut informasi WAZ, klub Italia itu telah memberi isyarat kepada Dortmund bahwa mereka sangat puas dengan penampilan pemain Brasil tersebut sejauh ini. Karena itu, Como dinilai mungkin mengaktifkan opsi pembelian pada akhir musim.

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Di kubu Hitam-Kuning, perkembangan performa bek sayap itu disambut positif. Seusai kemenangan 2-1 atas Real Betis di Liga Champions, direktur olahraga Ole Book berbicara tentang Couto: "Tentu saja kami juga memantaunya, menonton pertandingan-pertandingannya, dan senang melihat perkembangannya. Gaya bermain di sana sangat cocok untuknya dan karena itulah ia berkembang pesat."

Getty Images

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Berapa biaya transfer yang dibayar BVB untuk Yan Couto?

Ketika ditanya tentang kemungkinan Couto kembali atau bertahan secara permanen di Italia, Book menjawab: "Tentu masih terlalu dini untuk membicarakannya, tetapi kami senang ia bermain bagus."

Bagi Couto, kiprahnya di Como menjadi awal baru dalam kariernya setelah ia gagal menembus tim utama di Dortmund. Pada musim panas 2025, Borussia membayar sekitar 25 juta euro kepada Manchester City untuk mempermanenkan bek tersebut setelah sebelumnya meminjamnya.

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Namun, musim lalu ia tidak mampu mengungguli Julian Ryerson dalam persaingan di sisi kanan pertahanan. Dalam total 27 penampilan kompetitif untuk BVB, Couto hanya mencatatkan 1.501 menit bermain, dengan tiga gol dan tiga assist.

Agar pemain Brasil itu kembali mendapat kesempatan bermain secara reguler, kedua klub menyepakati peminjaman hingga akhir musim pada musim panas lalu. Di bawah Fabregas, Couto langsung menjadi pemain inti dan telah mencatatkan lebih dari 1.000 menit bermain dalam 14 pertandingan kompetitif, dengan dua assist.

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Jika Como benar-benar mengaktifkan opsi pembelian yang telah disepakati, Borussia Dortmund akan langsung memperoleh kembali sebagian besar biaya transfer yang dulu mereka bayarkan kepada Man City. Melalui klausul yang kabarnya telah disepakati itu, BVB bahkan bisa meraih keuntungan finansial pada akhirnya.