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Akankah Jamala Musiala menelan biaya besar bagi Bayern jika cedera? Kabarnya, ada klausul terkait hal itu dalam kontraknya.

Kontrak Jamal Musiala di Bayern Munich kabarnya memuat klausul tertentu.

Menurut laporan Sport Bild, kontrak pemain berusia 23 tahun itu memuat ketentuan yang memberinya perlindungan tambahan jika mengalami cedera berkepanjangan. Berdasarkan ketentuan tersebut, Bayern tetap membayar gaji Musiala secara penuh selama enam bulan jika ia absen akibat cedera.

Padahal, seperti pemberi kerja lainnya, Bayern sebenarnya hanya wajib menjamin kelanjutan pembayaran gaji selama enam minggu jika pekerjanya sakit. Mulai pekan ketujuh, asuransi kesehatan wajib di Jerman mengambil alih pembayaran, dengan batas maksimal 5.812,50 euro bruto per bulan.

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Musiala dan para petinggi Bayern menyepakati klausul tersebut saat memperpanjang kontrak sang pemain serang pada Februari 2025. Kala itu, pemain dan klub sepakat memperpanjang kontrak yang semula berlaku hingga 30 Juni 2026 menjadi hingga 2030.

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Musiala juga mendapatkan kenaikan gaji besar. Pemain timnas Jerman itu menjadi penerima gaji tertinggi kedua di Säbener Straße setelah Harry Kane, yang disebut menerima gaji tahunan 29 juta euro seusai perpanjangan kontrak terbarunya dan menjadi pemain bergaji tertinggi di Bayern. Menurut informasi Sport Bild, Bayern membayar Musiala 25 juta euro per musim.

Getty Images

Kapan Jamal Musiala kembali bermain untuk Bayern Munich?

Musiala beberapa kali mengalami cedera jangka panjang. Pada musim panas 2025, tulang betisnya patah saat berduel dengan mantan kiper PSG Gianluigi Donnarumma di Piala Dunia Antarklub. Setelah itu, ia absen membela Bayern selama lebih dari setengah tahun.

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Sejak saat itu, sang pemain serang beberapa kali mengalami cedera ringan. Musim ini, misalnya, ia sudah absen akibat robekan serat otot serta karena efek lanjutan dari episode absans sementara yang berlangsung singkat , yang disebabkan oleh gangguan fungsi neurologis.

Tokoh senior Bayern, Uli Hoeneß, sempat mengisyaratkan dalam acara "Sonntags-Stammtisch" di BR hampir dua minggu lalu bahwa kontrak Musiala tidak memuat klausul yang secara khusus mengatur penanganan episode absans tersebut . "Apa yang bisa ia berikan sekarang bukan lagi apa yang tercantum dalam kontrak," kata Hoeneß.

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Musiala, sementara itu, bisa kembali masuk skuad Bayern untuk pertandingan Bundesliga melawan 1. FC Köln pada Sabtu. Sport1 melaporkan pada Selasa bahwa pemain timnas itu menjadi opsi, asalkan ia tidak kembali mengalami kemunduran kondisi kesehatan dalam latihan pekan ini.

Sejauh ini pada musim 2026/27, Musiala mencatatkan dua gol dan satu assist dalam empat pertandingan resmi.