Klausul Ballon d'Or terungkap: Bayern Munich harus membayar Harry Kane uang dalam jumlah jutaan

Seperti diungkap Sport Bild, penyerang Inggris itu memasukkan klausul saat pertama kali menandatangani kontrak pada musim panas 2023. Klausul tersebut mewajibkan klub tersukses di Jerman itu membayarnya bonus lebih dari satu juta euro jika ia memenangi penghargaan individu paling bergengsi dalam sepakbola.

Kane menang dengan selisih yang sangat tipis atas Kylian Mbappe dari Real Madrid dalam penganugerahan pada akhir Oktober. Lamine Yamal dari FC Barcelona menempati posisi ketiga. Sementara itu, mantan klubnya, Tottenham Hotspur, tidak menerima pembayaran tambahan. Menurut informasi yang beredar, tidak ada kesepakatan semacam itu, sebagaimana juga tidak jarang terjadi pada transfer lain dengan nilai sebesar ini.

Selain klausul Ballon d'Or, menurut laporan tersebut Kane menerima bonus lain atas pencapaian khusus, meski besaran masing-masing bonus tidak dijelaskan lebih lanjut. Ia mendapat bonus sebagai pencetak gol terbanyak Bundesliga, yang diraihnya setiap tahun sejak kepindahannya, pencetak gol terbanyak Liga Champions pada musim 2023/24, serta saat memenangi Sepatu Emas untuk pemain dengan gol terbanyak di Eropa. Pemain berusia 33 tahun itu sudah dua kali memenangi trofi tersebut, terakhir berkat 61 golnya pada musim lalu. Sebelumnya, hanya Gerd Müller dan Robert Lewandowski yang pernah memenanginya lebih dari sekali saat mengenakan seragam Bayern.

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Apa yang akan terjadi dengan Ballon d'Or? Harry Kane ungkap rencananya

Bayern merayakan penganugerahan Sepatu Emas sesaat sebelum gala Ballon d'Or dan menyiarkan acara itu secara internasional agar seluruh 100 jurnalis olahraga yang berhak memberikan suara untuk penghargaan tersebut mengetahuinya. Upaya itu berhasil.

"Saya punya ruang trofi di rumah, dan saat ini trofi itu ada di sana," kata Kane kepada Sport Bild. Ia lalu mengungkapkan: "Saya akan berbicara dengan klub tentang kemungkinan menempatkan Ballon d'Or di museum Bayern. Menurut saya, tempatnya memang di sana. Dengan begitu, para suporter juga bisa melihatnya."

Sementara itu, Kane hampir memperpanjang kontraknya bersama Bayern yang akan berakhir pada musim panas. "Menurut saya, tinggal hitungan hari," katanya dalam konferensi pers menjelang laga Liga Champions melawan Atletico di Madrid. Kontrak barunya disebut akan berlaku hingga 2029.