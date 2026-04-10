Klarifikasi resmi... Apakah Ronaldo kehilangan 6 gol dalam perjalanan bersejarahnya di era milenium?

Sebuah pernyataan resmi mengungkap fakta bahwa Cristiano Ronaldo, kapten Al-Nassr asal Portugal, kehilangan 6 gol dalam perjalanannya menuju pencapaian 1.000 gol sepanjang karier sepak bolanya.

Sebelumnya, laporan media mengonfirmasi bahwa platform statistik "Sofascore" telah menghapus 6 gol dari catatan gol Ronaldo sepanjang karier sepak bolanya, yaitu gol-gol yang dicetaknya di Kejuaraan Klub Arab tahun 2023.

Namun, platform tersebut menerbitkan pernyataan melalui akun resminya di situs "X", di mana mereka menegaskan bahwa keenam gol tersebut selalu ada dalam basis data mereka, dan akan tetap demikian hingga Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) mengeluarkan keputusan lain.

Pernyataan tersebut berbunyi: "Turnamen Piala Raja Salman untuk Klub-Klub Juara 2023 (Turnamen Arab) selalu ada dalam basis data kami."

Dan ditambahkan: "Enam gol Cristiano Ronaldo di turnamen tersebut akan tercermin di tab riwayat karier yang diperbarui."

Lanjutnya: "967 gol, itulah angkanya, dan itulah rekor Ronaldo saat ini di platform SofaScore. Kami mendengarkan pendapat dan masukan dari komunitas kami."

Dia menyimpulkan: "SofaScore tetap berkomitmen untuk melacak setiap langkah dengan cermat dalam upaya bersejarah Ronaldo untuk mencapai angka 1.000 gol."

Ronaldo telah mencetak 6 gol di Kejuaraan Klub Arab 2023, yang membawa Al-Nassr meraih gelar juara, setelah mengalahkan Al-Hilal di final, yang merupakan satu-satunya gelar bagi bintang Portugal itu bersama "Al-Alamy" hingga saat ini.

Perlu dicatat bahwa Ronaldo hanya butuh 33 gol lagi untuk mencapai gol ke-1000 dalam karier sepak bolanya, sehingga menjadi pemain pertama yang melakukannya dalam sejarah, di mana ia telah mencetak 967 gol hingga saat ini, termasuk enam gol yang dicetaknya bersama Al-Nassr di turnamen Arab tersebut.