Klub Barcelona mengumumkan perekrutan bek asal Portugal, Joao Cancelo, sebagai transfer terbaru mereka pada periode bursa transfer musim panas ini.

Klub Catalan tersebut menyampaikan beberapa cuitan melalui akun resmi mereka di situs "X", yang mengumumkan bahwa Cancelo secara resmi telah menjadi pemain di skuad mereka, setelah rangkaian negosiasi yang panjang.

Menurut laporan pers sebelumnya, bek Portugal itu akan bergabung dengan Barcelona dalam transfer gratis, setelah menyepakati pemutusan kontraknya dengan Al Hilal Saudi, dengan imbalan melepaskan sisa hak-haknya.

Cancelo akan menandatangani kontrak baru bersama "Blaugrana", yang menjamin dirinya tetap berada di dalam dinding Stadion Spotify Camp Nou selama 3 tahun mendatang, hingga 2029.

Cancelo akan bergabung dengan Barcelona untuk ketiga kalinya dalam perjalanan kariernya, tetapi ini merupakan yang pertama secara permanen, setelah sebelumnya bermain dengan status pinjaman dari Manchester City pada musim 2023-2024, dan dari Al Hilal pada paruh kedua musim lalu.

Selama satu setengah musim yang terpisah bersama tim Catalan tersebut, bek Portugal itu tampil dalam 65 pertandingan di berbagai ajang, mencetak 6 gol dan memberikan 9 assist, serta meraih gelar Liga Spanyol bersama mereka pada musim lalu.

Di sisi lain, Cancelo akan meninggalkan Al Hilal setelah dua musim yang ia habiskan di skuad mereka sejak musim panas 2024, namun ia hanya bermain selama satu musim, setelah dicoret dari daftar pemain lokal pada musim lalu.

Selama periode tersebut, pemain berusia 32 tahun itu tampil bersama tim Saudi dalam 45 pertandingan di berbagai ajang, dengan mencetak 3 gol dan memberikan 14 assist, tanpa berkontribusi dalam meraih satu gelar pun.

Perlu diketahui bahwa Cancelo merupakan transfer kelima yang diselesaikan Barcelona pada bursa transfer musim panas yang sedang berlangsung ini, setelah pemain Inggris Anthony Gordon, pemain Jerman Karim Adeyemi, pemain Spanyol Rodri, dan pemain Belgia Jesse Bissiou, ditambah dengan pengaktifan klausul pembelian dalam kontrak striker muda Mesir Hamza Abdelkarim.

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