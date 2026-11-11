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Liga Joy Elite (Liga Saudi U-21) menyelamatkan klub Al Hilal dan pelatih Italia-nya, Simone Inzaghi, dari jeda internasional saat ini "virus FIFA" untuk kedua kalinya pada musim ini.

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Al Hilal akan bertandang ke markas Al Ettifaq pada 28 November mendatang, di stadion milik Al Ettifaq di Dammam, dalam pekan ke-13 kompetisi Liga Roshn Saudi.

Bintang Liga Elite U-21 dalam Latihan Al Hilal

Al Hilal memulai persiapan untuk pertandingan tersebut pada hari Rabu ini, di mana tim kembali menjalani latihan setelah libur panjang yang mereka dapatkan selama periode jeda internasional saat ini, yang berlangsung selama 10 hari.

Surat kabar "Arriyadiyah" Saudi menyebutkan bahwa Inzaghi memutuskan untuk mengandalkan para pemain tim Al Hilal U-21 yang berlaga di Liga Elite Joy, guna menutupi kekosongan yang dialami tim utama pada periode jeda internasional.

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Tim Al Hilal U-21 menampilkan performa rata-rata pada musim ini di Liga Elite Joy, di mana mereka menempati peringkat keenam di klasemen dengan koleksi 17 poin, hasil dari 5 kemenangan, 2 hasil imbang, dan satu kekalahan.

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Ini menjadi kali kedua pelatih asal Italia tersebut memutuskan untuk memanfaatkan para pemain tim Al Hilal U-21 sepanjang musim ini, setelah ia melakukan hal yang sama pada periode jeda internasional sebelumnya juga.

Absennya Pemain Al Hilal Selama Periode Jeda Internasional

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Penyebab utama keputusan ini adalah kekurangan jumlah pemain yang jelas dialami tim utama selama periode jeda internasional saat ini, akibat bergabungnya para pemain dengan tim nasional masing-masing, di samping sejumlah cedera.

Sebanyak 8 pemain Al Hilal bergabung dengan timnas Arab Saudi selama pemusatan latihan mereka saat ini di ibu kota Qatar, Doha, yaitu Mohammed Al Owais, Mohammed Maheri, Hassan Tambakti, Mutaib Al Harbi, Ali Lajami, Mohammed Kanno, Nasser Al Dawsari, dan Sultan Mandash.

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Selain itu, kiper Yassine Bounou bergabung dengan timnas Maroko, bek Kalidou Koulibaly dengan timnas Senegal, bek Yusuf Akçiçek dengan timnas junior Turki, gelandang Sergej Milinković-Savić dengan timnas Serbia, rekannya Rúben Neves dengan timnas Portugal, dan winger Crysencio Summerville dengan timnas Belanda.

Di samping itu, Al Hilal kehilangan 3 pemain karena cedera, dipimpin oleh sang kapten Salem Al Dawsari dan winger asal Brasil Gabriel Martinelli, ditambah gelandang asal Prancis Simon Bouabre.

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Pertandingan Al Hilal Selanjutnya

Al Hilal bersiap menghadapi Nasaf Uzbekistan pada 23 November mendatang, di stadion milik Nasaf, dalam pekan kelima fase liga turnamen Liga Champions Asia Elite.

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Al Hilal menempati peringkat kedua di Grup Barat turnamen Liga Champions Asia Elite dengan koleksi 9 poin, hasil dari 3 kemenangan dan satu kekalahan, terpaut 3 poin di belakang Al Ain Uni Emirat Arab yang memuncaki klasemen.

Setelah itu, Al Hilal akan bertandang ke markas Al Ettifaq, di stadion milik Al Ettifaq di Dammam, pada 28 November mendatang, dalam pekan ke-13 Liga Roshn Saudi.

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Al Hilal saat ini bertengger di puncak Liga Roshn Saudi dengan koleksi 30 poin, hasil dari 10 kemenangan dan satu kekalahan, terpaut dua poin di atas Al Qadsiah dan Al Nassr yang menempati peringkat kedua dan ketiga secara berurutan.