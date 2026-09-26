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Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Klaket keempat kali: Kutukan Piala Teluk 27 menerpa dua bintang baru Arab Saudi

Oman vs Saudi Arabia
Oman
Saudi Arabia
Gulf Cup
H. Kadesh
N. Al-Aqidi
M. Al Qahtani
Oman
Arab Saudi

"Sang Hijau" menderita

Kutukan cedera terus menghantui Timnas Arab Saudi di ajang Piala Teluk Arab "Khaleeji 27", setelah menerpa dua bintang baru.

Timnas Arab Saudi berhadapan dengan Oman, pada hari Sabtu ini, di Stadion Al-Inma di Jeddah, dalam pertandingan pekan kedua fase grup di turnamen Teluk tersebut.

Pertandingan itu menyaksikan dua pemain Timnas Arab Saudi mengalami cedera, yang pertama adalah gelandang Alaa Al-Hajji yang keluar di antara dua babak pertandingan, sehingga Ziyad Al-Johani turun menggantikannya.

Dan di pertengahan babak kedua, bek Hassan Kadesh juga mengalami cedera, setelah sebuah tekel keras di lini tengah, sehingga pelatih asal Yunani Georgios Donis memutuskan untuk menggantinya, dan menurunkan Jihad Zikri sebagai penggantinya.

Dengan demikian kutukan cedera terus berlanjut di Timnas Arab Saudi, setelah menerpa kiper Nawaf Al-Aqidi di pertandingan sebelumnya melawan Kuwait, di mana ia keluar dalam kondisi cedera, sebelum akhirnya dicoret dari sisa pertandingan turnamen Teluk.

Arab Saudi juga menjalani pertandingan melawan Oman tanpa pemainnya Mohammed Al-Qahtani, setelah absen dari latihan bersama tim dalam dua hari terakhir, akibat merasakan nyeri di bagian perut.

Cedera-cedera tersebut memperumit situasi Timnas Arab Saudi, menjelang pertandingan ketiganya di fase grup, di mana mereka akan berhadapan dengan Irak, pada hari Selasa mendatang, di Stadion Al-Inma di Jeddah.

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