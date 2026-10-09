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Al Ahli v Al Hazem: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Klaket kedua kali: Ivan Toney naik takhta sebagai raja Soumah di Liga Roshn

I. Toney
O. Al Somah
Al Fateh FC vs Al Ahli
Al Fateh FC
Al Ahli
Saudi Pro League
Inggris
Suriah
Arab Saudi

Penyerang Inggris itu melanjutkan performa gemilangnya

Penyerang Inggris milik Al Ahli, Ivan Toney, naik ke singgasana yang sebelumnya dikuasai penyerang Suriah Omar Al Somah di Liga Roshn Saudi, untuk kali kedua musim ini.

Al Ahli menang 4-0 atas Al Fateh, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya hari Jumat ini di Stadion Midan Tamweel Al Oula di Al Ahsa, pada pekan kedelapan Liga Roshn.

Gol ketiga dicetak Ivan Toney pada menit ke-60 pertandingan, setelah sentuhan memukau yang mengecoh kiper dan menjatuhkan bola melewatinya ke dalam gawang.

Gol ini menjadi gol ke-11 yang dicetak penyerang Inggris itu pada musim berjalan Liga Roshn Saudi, sehingga ia terus menjauh di puncak daftar pencetak gol, dengan selisih enam gol penuh atas pesaing terdekatnya.

Menurut saluran "Thmanyah" yang menyiarkan liga Saudi, Toney menyamai angka bersejarah yang tercatat atas nama Omar Al Somah, sebagai pemain tersubur setelah berlalunya 8 pekan di Liga Roshn, karena ia juga mencetak 11 gol pada musim 2016-2017.

Bintang Al Ahli itu terus mengejar penyerang Suriah tersebut, setelah ia juga menyamai pencapaiannya pada pekan lalu, dengan mencetak 10 gol setelah berlalunya 7 pekan Liga Roshn.

Pada musim lalu, Ivan Toney telah menyamai angka Omar Al Somah, setelah ia mencetak gol dalam 9 pertandingan beruntun di Liga Roshn Saudi.

Perlu diingat bahwa Ivan Toney tengah memburu gelar pencetak gol terbanyak Liga Saudi untuk kali pertama dalam sejarahnya, setelah ia menempati peringkat kedua selama dua musim terakhir.

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